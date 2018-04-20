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"100 bin başvurudan 88 binini uzlaşmayla çözdük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Malkoç: - "Kamu Denetçiliği Kurumunun ocak ayında faaliyete girmesiyle birlikte 3 ay içinde kurumumuza 100 bine yakın itilaf intikal etmiş, 88 bine yakını arabuluculukla çözülmüş, 12 bini mahkemeye intikal etmiştir"

OSMANİYE (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumunun ocak ayında faaliyete girmesiyle birlikte 3 ay içinde kurumumuza 100 bine yakın itilaf intikal etmiş, 88 bine yakını arabuluculukla çözülmüş, 12 bini mahkemeye intikal etmiştir." dedi.

Malkoç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adalet, hakkaniyet ve ombudsmanlık" konulu konferansta, insanın yaratılan en mükemmel varlık olduğunu söyledi.

Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve yaşam tarzıyla insanların taleplerinin de buna paralel olarak arttığını dile getiren Malkoç, "Hizmetler çoğaldıkça talepler de çoğalmış, buna paralel olarak sorunlar da artmıştır. Günümüzde mahkemelerdeki dosya sayısı azalacağına artıyor. Şu an Türkiye'de 185 üniversite var. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı şu an sıkıntı yaşadığımız Yunanistan nüfusu kadar. Biz, insanlar okudukça itilaflar azalır diye umuyorduk ama giderek artıyor. Ne kadar güzel adliye binaları yaparsanız yapın bu adalet taleplerine yetmiyor. Bu nedenle basit itilaflarda insanların mahkemeye gitmeden kendi aralarında anlaşma sağlayabilecek bir uzlaşmacılık kurumu hayata geçirildi." diye konuştu.

Özellikle iş konularında düşülen itilafların mahkemeleri oldukça meşgul ettiğini belirten Malkoç, "Bu nedenle çıkan yasayla birlikte bu tür konuları iş mahkemesine gitmeden önce bizim kurumumuza gelmeleri mecburi kılındı. İşverenle işçi davalık oluyor. 5 liralık alacak için 10 sene uğraşılıyor. Bize gelin uzlaşmayla çözelim. Kamu Denetçiliği Kurumunun ocak ayında faaliyete girmesiyle birlikte 3 ay içinde kurumumuza 100 bine yakın itilaf intikal etmiş, 88 bine yakını arabuluculukla çözülmüş, 12 bini mahkemeye intikal etmiştir." dedi.

Kamu denetçiliğinin vatandaşla devlet arasında bir aracı kurum vazifesi gördüğünü aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Biz, halkımızın avukatıyız ama idareyle de hasım değiliz. Halkımıza avukatlık yaparken, idareye de danışmanlık yapıyoruz, tavsiye kararları alıyoruz. Sizin, ailenizin kamudan aldığınız hangi hizmet varsa, o hizmet alımı esnasında yaşadığınız sıkıntılar ya da uygulamalardan memnuniyetsizliğiniz varsa bize müracaat edebilirsiniz. Tabii ki istersen mahkeme yolu açık ancak mahkemeler harç alıyor, iş uzuyor. Bize geldiğiniz taktirde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Üstelik bize başvurduğunuz taktirde, kanunla belirlenen 6 aylık süre içinde başvurunuzu sonuçlandırmak zorundayız. Bu sayede hem mahkemelerimizin yükü hafiflemiş oluyor, hem de uzlaşı kültürü yaygınlaşmış oluyor."

İlerleyen zamanlarda Kamu Denetçiliği Kurumunun daha fonksiyonel bir hale geleceğini belirten Malkoç,şöyle devam etti:

"Kurumumuz daha fonksiyonel bir hale geldiğinde mahkemelerimiz rahatlayacak, Türkiye daha hoşgörülü olacak. Kurumumuzun işlerini yürütmesiyle ilgili bazı çekinceler var. Örneğin, hiçbir makam bizi görevden alamıyor. Biz, TBMM tarafından seçildik. Ayrıca çıkan kanunda 'Kamu denetçisi işini yaptığı esnada hiçbir makam, merci, mevkiden insan ona talimat veremez, telkinde bulunamaz' diye bir hüküm var. Bizim şu an tek eksiğimiz halkımız tarafından tam tanınmamış olmamız."

Türkiye'nin son 200 yıllık tarihinde en iyi dönemini yaşadığını kaydeden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle terör örgütleriyle mücadelede çok iyi noktaya geldik. 40 yıldır uğraştığımız PKK'nın yurt içinde kökünü kazıyacağız az kaldı. Sadece sınırlarımızın içi değil, vatandaşımızın malına canına kasteden örgütlere karşı sınır ötesinde de gerekli cevabı veriyoruz. Bizim merhametimizi kullanıp istismar edenler oldu. Din, iman dediler. Okul, kurs dediler herkes yardım etti ama daha sonra bunlar birilerinin oyuncağı bir canavar haline geldi. Ordumuzun silahlarını milletimize doğrulttular. Neyseki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla herkes sokaklara döküldü ve devletine sahip çıktı. FETÖ teröristlerinin bir kısmı burada yargıya hesap veriyor. Bir kısmı ise dışarıda ama nereye giderlerse gitsinler, bir gün kulaklarından tutulacak ve Türk adaletine teslim edilecekler."

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Osmaniye

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