HABER

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSK'da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis'ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 13.15'te toplandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

Toplantı 4 saat 15 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AYNI KİŞİ HEM MİLLETVEKİLİ HEM CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAYACAK

Yazıcı, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil" diye konuştu.

"BAZI KAVRAMLAR DEVRE DIŞI KALACAK"

Yazıcı, "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için başbakan diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclisten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak." dedi.

100 BİN İMZA KONUSUNDA TOP YSK'DA

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza düzenlemesi hakkında da konuşan Yazıcı "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinen Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" ifadesini kullanmıştı.

AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek!
Çiftlik Bank CEO'su için flaş kararÇiftlik Bank CEO'su için flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti uyum yasaları 24 Haziran erken seçimleri 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İlginizi Çekebilir

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Okuyucu Yorumları 13 yorum
korkun ulen fetoşun köpekleri topuklu efe geliyor
Kendilerine göre kural koyuyorlar sonra da milleti istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Belki bu defa kaybederler hıı dostlar
Yasası yok seçim var...
Ramazan ne diyoooo buu. Yok canım Allah Allah
bu hayati yaziciyida hic sevmem.
Sonları geldı bitiş donemı
Hdp nin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez ama Akp nin yeter.O yüzden akp gitmeli anlıyomusun moron kardeşim.Muhalefetin bi icraatı olmasa bile en azından vatanı satmaz
seçim yasasında akape dışında oy vermek yasak deyinde dünyaya demokrasi dersini tam olarak verelim.
Bir milyon imzayı bir günde toplayacagız
deniz baykal bunlara böylemi yapmıştı bilakis yollarını açmıstı
Hdp nin bu ülkeyi bölmeye gücü yetmez ama Akp nin yeter.O yüzden akp gitmeli anlıyomusun moron kardeşim.Muhalefetin bi icraatı olmasa bile en azından vatanı satmaz.
ortada uyum yasalari yok secime gidiyoruz. bu hukumet kaos yaratmayi seviyor
BAHÇELİ ! ANSIZI VURDU MUHALEFET 6 AY KENDİSİNE GELEMEZ PSİKOLOJİK DESTEK ALMALARI LAZIM ÖZELLİKLE MERAL AKŞENER BUNU ZOR ATLATACAK GİBİ ASIL SEÇİMLERDEN SONRA BÜYÜK HÜSRAN YAŞAYACAK MUHALEFET
Diğer Haberler
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için kırmızı bülten düzenlendi

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula | Süper Loto sonuçları öğren (19 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama)

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.