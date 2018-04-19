100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 13.15'te toplandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.
Toplantı 4 saat 15 dakika sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
AYNI KİŞİ HEM MİLLETVEKİLİ HEM CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAYACAK
Yazıcı, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil" diye konuştu.
"BAZI KAVRAMLAR DEVRE DIŞI KALACAK"
Yazıcı, "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için başbakan diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclisten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak." dedi.
100 BİN İMZA KONUSUNDA TOP YSK'DA
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza düzenlemesi hakkında da konuşan Yazıcı "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinen Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" ifadesini kullanmıştı.
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