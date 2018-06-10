BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te hükümeti kuran partilerin organize ettiği mitingde "paralel devlet" protesto edildi.

Romanya'da hükümeti kuran Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Liberal ve Demokratlar Birliği (ALDE) partileri, "paralel devleti" ve görevini kötüye kullanan savcıları protesto etmek amacıyla 100 bini aşkın seçmenini dev mitingde bir araya getirdi.

Ülkede halihazırdaki hükümet ve hükümeti kuran parti içinde yer alan milletvekilleri ile belediye başkanları, yolsuzlukla mücadele kapsamında yargılanıyor. Bu nedenle hükümet, savcıların paralel bir devlet tarafından kontrol edildiğini ve hükümette yer alan siyasetçilerin baskı altında olması sebebiyle ülkeyi yönetemediklerini iddia ediyor.

Sosyal demokratlar tarafından organize edilen miting, 1990'dan bu yana bir partinin yapmış olduğu en büyük ve kalabalık miting oldu.

Ülkenin dört bir yanından Bükreş'e getirilen vatandaşlar, başbakanlık binası önündeki zafer meydanında toplandı.

Paralel devlete ve görevini kötüye kullanan savcılara karşı düzenlenen mitinge, Romanya'nın diğer şehirlerinden otobüslerle gelen on binlerce kişi katıldı.