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100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 02:02 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Kahramanmaraş’ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk’in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı.

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR’a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haberalınamadı.

Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi. Ekipler Fatmagül Berk’i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi’nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu.

Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül’ün kimliğini ve cep telefonunu buldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.

Ekipler ellerinde fenerlerle dere yatağı ile çevredeki inşaatlarda genç kızı aradı ancak yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarının sabah devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Kahramanmaraş AFAD

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