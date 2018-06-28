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100 metre derinlikteki kanyona devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Karabük'te, Bulak Kanyon'una devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te, Bulak Kanyon'una devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Mecbure Kırımlı'nın (40) kullandığı 42 M 6085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Alparslan Türkeş Kanyon Köprü mevkisinde Bulak Kanyonu'na devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, 112 Acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, 100 metreye yakın derinlikteki otomobile güçlükle ulaştı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda çıkartılan Kırımlı, özel bir hastaneye götürüldü.

Kırımlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kanyon Karabük Mecbure Kırımlı otomobil trafik kazası yaralı

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