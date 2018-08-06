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100 ÖNEMLİ ESERİN TERCÜMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, Can EROK- İSTANBUL DHA İslam siyaset kültürüne ait 100 önemli eserin Türkçe'ye tercüme edilmesi için çalışmalara başlandı.  “Siyaset ve Ahlak Klasikleri" isimli projenin tanıtım törenine İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı.  ÇALIŞMALAR 4 YIL SÜRECEK İbn Haldun Üniversitesi ve Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa hazırlanan ve 4 yıl sürmesi planlanan projede, 100 adet siyasetname kitabının önce tercümesi, ardından da yayımı yapılacak.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, Can EROK- İSTANBUL DHA
İslam siyaset kültürüne ait 100 önemli eserin Türkçe'ye tercüme edilmesi için çalışmalara başlandı.
“Siyaset ve Ahlak Klasikleri" isimli projenin tanıtım törenine İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Recep Şentürk ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇALIŞMALAR 4 YIL SÜRECEK
İbn Haldun Üniversitesi ve Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa hazırlanan ve 4 yıl sürmesi planlanan projede, 100 adet siyasetname kitabının önce tercümesi, ardından da yayımı yapılacak. Projenin Danışma Kurulu'nda, Ibn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Doktor Tahsin Görgün ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yer alıyor. Çalışmalar ayrıca İbn Haldun Üniversitesi yayın ekibinin gözetiminde yürütülecek.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu çalışmada emeği geçen Esenler Belediyesi ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum. İbn Haldun Üniversitesi yayınları inşallah daha nice hizmeti ilgilileriyle buluşturacak. Emeği geçen yayınevi müdürü Savaş beye de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"KÜLTÜRÜMÜZDE BİR BOŞLUĞU DOLDURACAĞIZ"
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Kültürümüzde siyasetnameler çok önemli yer tutuyor. Bunların günümüz Türkçesine çevrilip kültürümüze armağan edilmesi toplumumuza ve gençlerimize ciddi kaynak oluşturacak.O yüzden çok heyecanlıyız. İbn Haldun Üniversitesi ile yapacağız bu çalışmalar ve 4 yıl sürecek. Çalışmalar tamamlandığında kültürümüzde bir boşluğu dolduracağız ve hem de ilim dünyamıza bir katkı sağlayacak. Siyasetnameler kültürümüzde çok önemli bir nasihat içeriğidir. Geçmişten geleceğe ışık tutan bu siyasetnamelerin bugün takip ediliyor olması aslında bizim milli idrakimizde çok önemli bir noktayı oluşturacaktır" dedi.

“DAHA ÖNCE KAYNAK SIKINTISI ÇEKİYORDUK"
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de, “Böyle bir projenin hayalini uzun süre kuruyordum.Üniversitede mukayeseli siyaset düşüncesi dersi veriyorum. Bu derslerde çektiğimiz en büyük sıkıntı, İslam ve Türk siyaset düşüncesine dair kaynakların olmaması.Bir kısmı basılmış ama mevcut değil. Bir kısmı hiç basılmamış, bir kısmı gençlerin hiç anlamayacağı dilde basılmış. Ancak batı siyaset düşüncesi söz konusu olduğunda kaynaklar son derece kolay bir şekilde basılmış ve öğrenciler de bunları çok iyi anlıyor. Bu yüzden biz eğitimde çok ciddi sıkıntı çekiyorduk. Bu anlamda bu proje üniversitemizin gelenekçi yenilik düşüncesine uygun düşen bir proje. İnşallah bir siyaset düşüncesi geleneğimizden istifade ile bu konuda ne gibi yeni şeyler söyleyebiliriz arayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından “Siyaset ve Ahlak Klasikleri" projesiniı imza töreni yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve üniversite rektörü Recep Şentürk karşılıklı imza attı.

Görüntü dökümü
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-Bilal Erdoğan'dan ayrıntı
-Tören salonundan ayrıntı
-Esenler Belediye Başkanının konuşması
-Rektörün konuşması
-Bilal Erdoğan'ın konuşması
-İmza töreni
-Genel ve detaylar

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