100 yaşında kalça kemiği ameliyatı oldu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akülü engelli aracından düşerek kalça kemiğini kıran 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç (100), Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sandıklı'ya bağlı Menteş köyünde oturan, nüfus kaydına göre 100, ailesinin iddiasına göre ise 107 yaşında olduğu söylenen 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç, geçen çarşamba günü akülü engelli aracından düştü. Oğlu Ali Kılıç (64) tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirilen Osman Kılıç'ın kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. Ortopedi uzmanı Dr. Fatih Yandım'ın tetkiklerinin ardından önceki gün yaklaşık 1.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından Osman Kılıç'ın kırılan kemiğinin yerine protez konuldu. 'ARABASINI VURUNCA DÜŞÜYOR' Ali Kılıç, nüfus cüzdanında babasının doğum tarihinin 1918 yazdığını, fakat nüfusa o dönem geç kayıt edildiği için 107 yaşında olduğunu söyledi. Ali Kılıç, babasının yaşadığı kazayı ise şöyle anlattı: "O gün yağmur yağınca akülü arabasını içeriye almak için bahçe kapısından girerken arabasını vurunca düşüyor. Arabanın kollarına kalça kemiği denk gelince kırılıyor. İkindi namazındayken telefon çaldı. Camiden çıkıp baktığımda babamın düştüğünü söylediler. Hemen hastaneye getirdim." 'ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA' Dr. Fatih Yandım da, "Amca düşme sonucu acile başvurdu. Kalça kemiği kırığı tespit ettik. Bir gün sonrasında ameliyat planladık. İşler yolunda gitti. Anestezinin de yardımıyla başarılı bir ameliyatı geçti. Ameliyatı kısa sürdü. Şu an her şey yolunda. Yürüyor da. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalça kırığı hastalarda bakım yapılamaz. Zordur" dedi.