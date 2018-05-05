HABER

100 yaşında kalça kemiği ameliyatı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akülü engelli aracından düşerek kalça kemiğini kıran 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç (100), Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde akülü engelli aracından düşerek kalça kemiğini kıran 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç (100), Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sandıklı'ya bağlı Menteş köyünde oturan, nüfus kaydına göre 100, ailesinin iddiasına göre ise 107 yaşında olduğu söylenen 10 çocuk babası, 55 torun dedesi Osman Kılıç, geçen çarşamba günü akülü engelli aracından düştü. Oğlu Ali Kılıç (64) tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne getirilen Osman Kılıç'ın kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. Ortopedi uzmanı Dr. Fatih Yandım'ın tetkiklerinin ardından önceki gün yaklaşık 1.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından Osman Kılıç'ın kırılan kemiğinin yerine protez konuldu. 'ARABASINI VURUNCA DÜŞÜYOR' Ali Kılıç, nüfus cüzdanında babasının doğum tarihinin 1918 yazdığını, fakat nüfusa o dönem geç kayıt edildiği için 107 yaşında olduğunu söyledi. Ali Kılıç, babasının yaşadığı kazayı ise şöyle anlattı: "O gün yağmur yağınca akülü arabasını içeriye almak için bahçe kapısından girerken arabasını vurunca düşüyor. Arabanın kollarına kalça kemiği denk gelince kırılıyor. İkindi namazındayken telefon çaldı. Camiden çıkıp baktığımda babamın düştüğünü söylediler. Hemen hastaneye getirdim." 'ŞU AN HER ŞEY YOLUNDA' Dr. Fatih Yandım da, "Amca düşme sonucu acile başvurdu. Kalça kemiği kırığı tespit ettik. Bir gün sonrasında ameliyat planladık. İşler yolunda gitti. Anestezinin de yardımıyla başarılı bir ameliyatı geçti. Ameliyatı kısa sürdü. Şu an her şey yolunda. Yürüyor da. Ameliyat olması gerekiyordu. Kalça kırığı hastalarda bakım yapılamaz. Zordur" dedi.

Doğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gittiDoğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gitti
İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.