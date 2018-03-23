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100 yaşından sonra okuma-yazma öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde başlatılan okuma-yazma derslerine katılan 100 yaşındaki Asiye Çetin, büyük bir gayretle okuma öğrenmeye çalışıyor.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde başlatılan okuma-yazma derslerine katılan 100 yaşındaki Asiye Çetin, büyük bir gayretle okuma öğrenmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında Akyazı Vakıf Ortaokulu'nda dersler verilmeye başlandı. Okulda verilen ilk derse 4 kursiyer katılırken, bu kursiyerler arasında 100 yaşındaki Asiye Çetin ve kızı 55 yaşındaki Nurdan Çetin de yer aldı. Asiye Çetin okuma-yazma öğrenmek için büyük bir gayretle uğraşmaya başladı. Kurs öğretmenleri de Asiye Çetin ile yakından ilgileniyor.

Asiye Çetin, okuma-yazma öğrenmeyi çok istediğini belirterek, "Okuyup yazmayı çok istiyorum. Bu zamana kadar öğrenemedim, görme kaybım da var bu bana engel oluyor" diye konuştu.

Nurdan Çetin ise rahatsızlığı nedeniyle ilkokulda eğitimini bırakmak zorunda kaldığı için okuma-yazma öğrenemediğini söyleyerek, "Aslında annem 100 yaşından da büyük. Nüfus kağıdını evlenirken çıkarmışlar. Çocukken beni okula yazdırmışlar geçirdiğim hastalık nedeniyle bir süre okula gidemeyince bir daha da göndermediler. Annemle birlikte okula gitmenin zevk ve huzurunu yaşıyoruz. Anneme tüm bakımını üslendiğim için bazen beni annesi zannediyor, bana çoğunlukla 'anne' diyor ama okuma yazma için çok istekli" dedi.

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