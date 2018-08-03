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100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 100 yıl önce yalnızca 10 adet bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişinden biri Samsun'da ortaya çıktı. Koleksiyoncu Mesut Pektaş tarafından bulunan, sergilenmesi şartıyla bağışlanan afiş Kent Müzesi'ndeki yerini alırken, koleksiyonerlerin elinde olduğu düşünülen diğer 9 afişinse akıbeti bilinmiyor.

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

1918 yılında Milli Mücadele döneminde sadece 10 tane basılan Kurtuluş Savaşı’nın ilk propaganda afişi olan ‘İslam’ın Halaskârları’, koleksiyoncu Mesut Pektaş tarafından Samsun’da Kent Müzesine bağışlandı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, üzerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 100 yıllık renkli taş baskı ‘İslam’ın Halaskârları’ adlı afiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Samsun Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Afişin başlığında Osmanlıca ‘Halaskâran-ı İslam’ (İslam Kurtarıcıları) ibaresi bulunuyor. Afişte Mustafa Kemal Atatürk ile 13 silah arkadaşının fotoğrafları yer alıyor. Türk bayrağı ve iki asker resminin bulunduğu afişin orta kısmında ise üzerinde ay yıldızlı elbise bulunan, sağ elinde bir kama, sol eli ile haritadaki Misak-ı Milli sınırlarını gösteren bir kadın resmi bulunuyor.

islamin-kurtaricilari

Afişle ilgili bilgi veren Kent Müzesi Şube Müdürü Nilgün Sarıçoban, “Cumhuriyet tarihimiz açısından büyük önem taşıyor. 1918 yılında basılan 10 taş baskıdan biridir” dedi. Kent müzesinde ayrıca Kurtuluş Savaşı yıllarında ki Samsun’un sosyal,ulaşım,eğitim,haberleşme ve ticaret yaşamlarından örnekler de sergileniyor.


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