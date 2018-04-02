100. yıla 100 öğrenci zeka oyunlarında buluştu

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı dolayısıyla 100 öğrencinin katıldığı zeka oyunları turnuvası düzenledi.

İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “2 Nisan Zekâ Oyunları Şenliği” bugün festival alanında yapıldı. Kökeni 16. yüzyıla dayanan bir zeka ve strateji oyunu olan Mankala’ya 100. yıla atfen 100 öğrenci katıldı. Turnuva sonucunda ilk 3 derece giren öğrencilere Vali yardımcıları Mehmet Parlak ve Sinan Aslan tarafından ödülleri verildi.

Dereceye girin öğrenciler; 1. Azad Yıldız- Karakoç Ortaokulu, 2. Uğur Ateş- Tev - İfakat Yavuz Ortaokulu ve 3. Ömer Uysal - Birol Emil Ortaokulu