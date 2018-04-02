100. yıla 100 öğrenci zeka oyunlarında buluştu

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı dolayısıyla 100 öğrencinin katıldığı zeka oyunları turnuvası düzenledi.
İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “2 Nisan Zekâ Oyunları Şenliği” bugün festival alanında yapıldı. Kökeni 16. yüzyıla dayanan bir zeka ve strateji oyunu olan Mankala’ya 100. yıla atfen 100 öğrenci katıldı. Turnuva sonucunda ilk 3 derece giren öğrencilere Vali yardımcıları Mehmet Parlak ve Sinan Aslan tarafından ödülleri verildi.
Dereceye girin öğrenciler; 1. Azad Yıldız- Karakoç Ortaokulu, 2. Uğur Ateş- Tev - İfakat Yavuz Ortaokulu ve 3. Ömer Uysal - Birol Emil Ortaokulu
Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum