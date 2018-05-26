100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülkede aynı anda etkinlikler düzenlenmesi kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla, geçen yıl ekim ayında düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısında alındığını anımsatan Çakacak, şöyle konuştu:

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, iki gün sürecek kongrenin, merhum lider Haydar Aliyev'in ifadesiyle "Bir millet, iki devlet" olan Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekiştirilmesine katkı sunmasını diledi.

"Bu karar sonrası hem ülkemizde hem de Azerbaycan'da yıl boyu bir dizi etkinlik yapılması planlanmıştır. Bizler, ülkemizde ve Azerbaycan'da yapılacak her etkinliğin, iki kardeş ülke arasındaki muhabbeti daha da artıracağından, siyasi, diplomatik, ekonomik, sosyal, kültürel, jeostratejik alanlarda yepyeni perspektifler sunacağından eminiz. İkinci bağımsızlığını 1991 yılında ilan eden Azerbaycan'ın, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti adıyla ilk bağımsızlığını ilan etmesinin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

Vali Çakacak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin "Bir millet, iki devlet" prensibi üzerine inşa edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan, 1991 yılında ikinci bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana, her alanda büyük başarılar elde etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. Kardeş Azerbaycan'ın bu kazanımlarında, 100 yıl önce temelini attığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin de payı büyüktür. Azerbaycan'ın, gelecekte de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağına duyduğumuz inanç tamdır."

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nesibova ise kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Nesibova, 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çok büyük mücadeleler verdiğini anlattı.

