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100 yıllık gelinlik podyumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de genç girişimci Ayşegül Parlak, kendi dizayn ettiği gelinlikleri ateş ve dans gösterilerinin yer aldığı defileyle tanıttı.

Gümüşhane’de genç girişimci Ayşegül Parlak, kendi dizayn ettiği gelinlikleri ateş ve dans gösterilerinin yer aldığı defileyle tanıttı. Defilede Parlak’ın babaannesine ait 100 yıllık gelinlik de podyumda sergilendi.
Ramada Gümüşhane otelde düzenlenen defilede Parlak’ın kendisinin çizip diktiği 27 gelinlik, 10 nişanlık, bindallı ve özel tasarım abiyeler görücüye çıkarıldı.
İl protokolü ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği defilede ayrıca dans ve ateş gösterileri de programa ayrı bir renk kattı. Özellikle genç kızların tüm modelleri cep telefonlarıyla kaydettiği program renkli görüntülere sahne oldu.
“Beyazpodyum” markasıyla kent merkezinde işletmecilik yapan 3 çocuk annesi Ayşegül Parlak (39), gazetecilere yaptığı açıklamada kendi tasarladığı ürünleri görücüye çıkardığını ve Gümüşhane’nin gümüşüyle beraber özel tasarımları bir araya getirdiklerini söyledi.
Stilistlik ve dikim eğitimleri aldığını, çizimlerin de kendisine ait olduğunu kaydeden Parlak, “Bize gelenler ne hayal ediyorsa biz onu gerçekleştiriyoruz. Bugün 50’ye yakın çeşidimiz var. 27 gelinlik, 10 nişanlık, bindallılarımız, özel tasarım elbiselerimiz var. Küçük bir şehirden de bir markanın doğabileceğini göstermek için bu defileyi düzenledik” diye konuştu.
Defilenin en ilginç parçası olan babaannesine ait 100 yıllık ipek gelinliği de podyumda mankenler tarafından sergilendiğini, gelinliği gümüşle bir araya getirip ön plana çıkardıklarını ifade eden Parlak, eski gelinliklerde beyaz rengin olmadığını, zamanla birlikte gelinliklerin de hızla değiştiğini sözlerine ekledi.
Defileye Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, eşi Aysel Akçay yanı sıra

100 yıllık gelinlik podyumda

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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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100 yıllık gelinlik podyumda

100 yıllık gelinlik podyumda
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