100 yıllık su sorunlarını çözen Türel'e, 97 yıllık saatle teşekkür ettiler

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce 100 yıldır su sorunu yaşayan Akseki ilçesine bağlı Susuz Şahap Mahallesi'nin sakinlerine içme suyu getirildi. Mahalleli, 100 yıllık içme suyu sorunlarını çözen Başkan Menderes Türel'e, 97 yıllık köstekli saat ve cepken yelek hediye ederek, teşekkür etti. Türel, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Akseki ilçesinde bulunan ve 100 yıllık içme suyu sorunu nedeniyle adı 'Susuz Şahap' olarak kalan mahalleye içme suyu getirildi. 'Susuz Şahap İçme Suyu Projesi'nin resmi açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Halide İncekara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal, muhtarlar ve çok sayıda Aksekili katıldı. Fatma Efeoğlu (80), açılışta sahneye gelerek, kendisini bildi bileli su sorunu olan mahallesine su getirdiği için Başkan Türel'e teşekkür edip, "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Törende konuşan Başkan Türel ise "En çok övündüğümüz hizmetlerden biri. Bu hizmetleri sizlerin destekleri, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Antalya'ya özel ilgisiyle Başbakan'ımızın, bakanlarımızın, vekillerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Susuz Şahap'ın adı susuz ama ne mutlu ki artık suyu getirmek nasip oldu. Muhtar bana geldi plaket getirdi. 'Susuz Şahap'ın adı artık Sulu Şahap olsun mu?' diye şakalaştık. Susuz Şahap'ın adını değiştirmeyelim. Susuz Şahap, Susuz Şahap'tır; ama 'Susuz Şahap'a su getiren başkan' diye de Menderes Türel'i inşallah sizler de hayırla yad edersiniz" diye konuştu.

TÜREL'E ANLAMLI HEDİYE

Törende Susuz Şahap Mahallesi'nin muhtarı Kemal Ulaş, Başkan Türel'e Susuz Şahap'a hizmetleri anısına cepken yelek ve 97 yıllık köstekli saat hediye etti. Ulaş, "100 senelik Susuz Şahap'ın su sorununu çözen Menderes Türel'e minnetimizi 97 senelik köstekli saatle ancak telafi edebilirdik" dedi. Anlamlı hediye için teşekkür eden Başkan Türel ise "Susuz Şahap'ta zamanı durdurduk. Gerçekten benim için çok anlamı çok büyük. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras" diye konuştu.