103 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan! 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz törenlerle anılacak

Yıl 1915… 1'inci Dünya Savaşı'nın en çetin dönemi yaşanıyordu… İşgal güçlerinin şubat ayından itibaren boğazları ele geçirmek için yaptığı saldırı mart ayında Çanakkale'de şiddetlendi. Ancak 18 Mart günü Türk askeri, var gücüyle direndiği, kudreti ve vatan sevgisiyle karşı koyduğu işgalcileri püskürttü. O gün denizde bozguna uğrayan düşman kuvvetleri, bu kez Çanakkale'ye karadan girmek istedi. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ



Karşılarında Ulu Önder Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri vardı. Mustafa Kemal, emrindeki 57. Alay'a “Ben size taaruzu değil, ölmeyi emrediyorum'' dedi. 25 Nisan 1915 sabahı tarihin akışını değiştiren Çanakkale Kara Savaşları başladı. Önce Anafartalar, sonra Conkbayarı zaferleri geldi. Düşman kuvvetleri çekildi. “Çanakkale geçilmez'' sözü tüm dünyaya kanıtlandı. NUSRET MAYIN GEMİSİ BOĞAZ'DA GEÇİT VERMEDİ



7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın Gemisi, demir aldı. Düşman gemileri projektörlerle denizi tarıyordu. Nusret Mayın Gemisi ışıklarını söndürüp ilerlemeye başladı. Akyarlar'a sessiz bir şekilde mayınlarını bıraktı. 10 gün sonra saldırıya geçen müttefik donanmasından 3 büyük gemi, mayınlara çarparak Boğaz'ın serin sularında battı. Bu olay savaşın seyrini değiştirdi.

SEYİT ONBAŞI MUCİZESİ Çanakkale Deniz Savaşı'nın en kritik anlarından birinde Queen Elizabeth Zırhlısı'ndan atılan top mermisi Boğaz'dan geçen düşman savaş gemilerini vurmak için bekleyen Mecidiye Tabyası'na isabet etti. Tabyadan geriye iki er ve komutanı kalır. Bu erlerden biri olan Seyit Ali Çabuk, 276 kiloluk mermiyi tek başına sırtlayıp bataryaya yerleştirir. Ancak ilk denemesinde İngiliz zırhlısı Ocean'ı vurmayı başaramaz. İkinci seferde de başarılı olamaz. Son denemesinde diğer erin de yardımıyla mermiyi bataryaya yerleştirir ve Ocean'ı dümen sisteminden vurur. İngiliz zırhlısı sürüklenir ve Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlara çarparak batar. ETKİNLİKLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK



Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu . Yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi. Bugün bu tarihi anların yaşandığı Çanakkale Savaşı'nın 103. yıldönümü. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 103 yıldönümü etkinlikleri gün boyu sürecek.