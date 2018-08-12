Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesinin desteğiyle hayata geçirilen, 103 Yıl Sonra Yeniden Kardeşlik İçin Çanakkale'deyiz Projesi kapsamında kentte dezavantajlı 50 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

TÜRKAB Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde, yaptığı açıklamada, daha önce proje için ihtiyaç sahibi dezavantajlı öğrenciler ile Batman Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri seçtiklerini belirterek, bu kez de yetim öğrencilerin Çanakkale gezisine katılacağını söyledi.

Çanakkale'nin, kardeşliğin pekiştirilmesinde önemli bir yeri bulunduğunu dile getiren Temiz, "Amacımız, çocukların dünyaya farklı bir açıdan bakmalarını sağlamak, ülkemizin kilit taşının neresi olduğunu onlara göstermektir. Bu gençlerimiz oradan dünyaya ve ülkemize çok daha geniş, farklı bir açıdan bakacak." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Temiz, şunları kaydetti: