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103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Çanakkale Kara Savaşlarının 103.yıl dönümü ve 57.

Çanakkale Kara Savaşlarının 103.yıl dönümü ve 57. Piyade Alayı Şehitleri anısına özel olarak yaptırılan 103 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı yürüyüşte öğrenciler tarafından taşındı.
Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıkları ile anılan 57. Piyade Alayı Şehitleri, “Vefa Yürüyüşü” ile Aydın’da yad edildi. Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yılı kapsamında aziz şehitlerimizi yad etmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak “Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale” sloganı ile anma programı Aydın’da gerçekleştirildi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşlarının 103.yılı olması nedeniyle özel olarak yaptırılan 103 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı öğrenciler tarafından taşındı.
Aydın’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 57. Alay Şehitleri anma programı, ilk olarak Külliye Camisinde kılınan sabah namazı ile başladı. Ardından vatandaşlara Çanakkale Savaşında askerlerin yediği yağlı buğday çorbası Külliye Cami önünde ikram edildi.
Çorba ikramının ardından katılımcılara ve gençlere Aydın Gençlik Merkezinde “Çanakkale” konulu belgesel izletildi.
57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü saat 09.30’da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Kemer Mezarlığı Programı ve Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlik ziyaretinin ardından şehitler için lokma hayrı yapılarak, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Gençler bizim umudumuzsunuz. Tarihimizi bilmezsek yarına yürüyemeyiz. Bu nedenle sizlere büyük görevler düşmektedir. Bu millet üzerinde yüzyıllardır oyunlar oynanmaktadır. Biz tarihimizden ders alırsak bu oyunları boşa çıkarırız. Çanakkale’de omuz omuza mücadele birlikte canını verenlerin, Türk-Kürt, Alevi-Sunni derdi yoktu. Dikkatli olmalıyız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

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103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
2 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
3 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
4 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
5 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
6 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
7 / 7

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı

103’üncü yıl anısına 103 metrelik dev Türk bayrağı
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