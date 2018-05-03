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105 ülkeden öğrenciler "gönül elçisi" olarak yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Medeniyetin Burçları Derneği, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in kitaplarını okuttuğu 105 ülkeden çok sayıda üniversite öğrencisini, çeşitli alanlarda verdiği destekle "gönül elçileri" olarak yetiştiriyor - Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Dursun: - "Kendi kültürlerini, adetlerini yok saymadan bir dünya vatandaşı olmalarını istiyoruz" - Azerbaycanlı Bedelov Ferhad: - "Liderlerimizin dediği gibi biz bir millet, iki devletiz" - Sri Lankalı Mohammed: - "Osmanlı'nın kültürel anlamda yaptıklarını anlattılar"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitimlerini sürdüren 105 ülkeden çok sayıda öğrenciyi "gönül elçileri" olarak yetiştiriyor.

Medeniyetin Burçları Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa'dan ERÜ'ye gelen yaklaşık 2 bin öğrenciden çoğuna hem akademik hem de sosyal alanda destek vererek, öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamaları konusunda yardımcı oluyor.

Çeşitli panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan dernekte öğrencilere, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Rasim Özdenören'in kitapları okutuluyor.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri merkezli derneğin 2013'te kurulduğunu söyledi.

Kayseri'de 105 ülkeden 2 bin öğrenci bulunduğunu dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimizle ilgili 4 yıldır akademik anlamıyla faaliyetler yürütüyoruz. Mali'den Singapur'a, Bosna Hersek'e kadar birçok doktora ve yüksek lisans öğrencimiz var. Burada yapmış olduğumuz kültürel ve dernek çalışmaları örnek alarak Mali'de, Singapur'da ve Bosna Hersek'te dernekler kuran öğrencilerimiz var. Mezun öğrencilerimizin hem yüksek lisans hem de doktora tezlerini yayınlayıp ücretsiz kendilerine veriyoruz. Mesela Somali'de bir öğrencimiz ekonomi dekanı, Filistin'de bir kızımız Eğitim Bakanlığında daire başkanı oldu."

Dursun, öğrencileri kültürel anlamda desteklediklerini aktararak, "Mezuniyet sonrası askeri, siyasi, eğitim ve iktisadi alanda Türkiye ile sürdürülebilir nitelikli ilişkiler kurmalarını hedefliyoruz. Burada emperyalist batılı zihinden çok farklı bir zihinsel duruma sahibiz. Kendi kültürlerini kendi adetlerini yok saymadan bir dünya vatandaşı olmalarını istiyoruz. Buradaki öğrenciler aldıkları eğitimlerle ülkelerine döndüklerinde gönül elçileri olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin kültürünü ve tarihini anlatacağız"

ERÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Azerbaycanlı Bedelov Ferhad da Türkiye'de yabancılık çekmediğini belirterek, "Liderlerimizin dediği gibi biz bir millet, iki devletiz. İnşallah ülkemize döndükten sonra görevlerimizi yerine getirir, gönül elçisi olarak devam ederiz. Nasıl Anadolu insanına kendi kültürümüzü anlatıyorsak, ülkemize döndüğümüzde de Türkiye'nin kültürünü ve tarihini anlatacağız." dedi.

Endüstri mühendisliğinde okuyan Yemenli Ameer Al Shamery ise ülkesine dönünce Türkiye ile Yemen arasında bir köprü kuracağını ifade etti.

Sri Lankalı Rimşan Mohammed da bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığını dile getirerek, "Ailem ülkemde Türkiye'yi halen Osmanlı'nın devamı olarak görüyor. Osmanlı'nın kültürel anlamda yaptıklarını anlattılar. Türkiye benim gözümde Osmanlı olarak canlandı." şeklinde konuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Togolu Awali Okpagni ise mezuniyetten sonra iki ülke arasında gönül elçisi olmak istediğini, ülkesinde büyükelçilikte çalışmayı ve Türkiye'ye okumak için gelecek öğrencilere vize konusunda yardımda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

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Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı

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