KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitimlerini sürdüren 105 ülkeden çok sayıda öğrenciyi "gönül elçileri" olarak yetiştiriyor.

Medeniyetin Burçları Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa'dan ERÜ'ye gelen yaklaşık 2 bin öğrenciden çoğuna hem akademik hem de sosyal alanda destek vererek, öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamaları konusunda yardımcı oluyor.

Çeşitli panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmaları ile öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan dernekte öğrencilere, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Rasim Özdenören'in kitapları okutuluyor.

Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri merkezli derneğin 2013'te kurulduğunu söyledi.

Kayseri'de 105 ülkeden 2 bin öğrenci bulunduğunu dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimizle ilgili 4 yıldır akademik anlamıyla faaliyetler yürütüyoruz. Mali'den Singapur'a, Bosna Hersek'e kadar birçok doktora ve yüksek lisans öğrencimiz var. Burada yapmış olduğumuz kültürel ve dernek çalışmaları örnek alarak Mali'de, Singapur'da ve Bosna Hersek'te dernekler kuran öğrencilerimiz var. Mezun öğrencilerimizin hem yüksek lisans hem de doktora tezlerini yayınlayıp ücretsiz kendilerine veriyoruz. Mesela Somali'de bir öğrencimiz ekonomi dekanı, Filistin'de bir kızımız Eğitim Bakanlığında daire başkanı oldu."