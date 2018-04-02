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1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 21.

1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 21. Yılı münasebetiyle 1071 fidanı toprakla buluşturdu.
Başbuğ Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’nda düzenlenen fidan ekimine Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacıali Doğan, geçmiş dönem Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Selim Gümüş ve çok sayıda ülküdaşımız katıldı. Düzenlenen törende konuşan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in vefatının 21. yılı münasebetiyle 1071 fidanımızı bugün burada toprakla buluşturduk. Onun aziz hatırası için 2016 yılında oluşturulan hatıra ormanına bizlerde burada ölüm yıldönümü sebebi ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Ülkücü hareketin, vatan için donanımlı bireyler yetiştirmenin yanında vatan topraklarına karşı olan sorumluluğunu da bu tür etkinliklerle göstermiş olduk. Başbuğumuzun fidanları yetişecek Türkiye büyüyecek Turan düşümüz gerçekleşecek” diye konuştu.
Açıklamalarının ardından fidan dikimine geçildi. Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğ Alparslan Türkeş, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve ülkücü şehitlerimizin isimlerinin verildiği fidanlar toprakla buluştu.

1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

1071 fidan Başbuğ hatırasına toprakla buluştu

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