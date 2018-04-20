1071 Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam Kırlı’ya ziyaret

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü Yönetimi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’yı makamında ziyaret etti.

Muş’ta yapılan futbol müsabakalarında Malazgirt ilçesini temsil eden 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli’yi makamında kabul eden Kaymakam Soner Kırlı, ziyaretten memnuniyet duyduğu dile getirdi. Muş’ta yapılan futbol müsabakalarında sporcuların güzel bir başarıya imza attıklarını belirten Kaymakam Kırlı, "U15 liginde şampiyonluk için ilk adımı attınız. Spor kulübümüzün yakaladığı başarıyı çok önemsiyoruz. Malazgirt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman yardımlarımız olacaktır. Elde ettiğiniz derecelerle başarıyı tatmış oldunuz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum ve başarılarınızın devamı diliyorum" dedi.

Malazgirt’te yapılan tüm takım ve bireysel spor ile ilgilenen öğrencilerin her zaman destekçileri olacağını belirten Kaymakam Kırlı, cumartesi günü 14.30’da Malazgirt Şehir Standında yapılacak maçta takıma destek vereceğini belirtti.

Başkan İbrahim Türeli, 1071 Malazgirt Spor Kulübünün adının yazılı olduğu flamayı Kaymakam Soner Kırlı’ya hediye etti.