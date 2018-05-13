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108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde daha önce Anneler Günü hiç kutlanmayan 108 yaşındaki Fatma Tıraş'a, katıldığı okuma-yazma kursundaki öğretmen ve arkadaşları tarafından sürpriz yapıldı.

108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde daha önce Anneler Günü hiç kutlanmayan 108 yaşındaki Fatma Tıraş'a, katıldığı okuma-yazma kursundaki öğretmen ve arkadaşları tarafından sürpriz yapıldı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş'ın Anneler Günü kutlandı.
İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Türkbahçe Mahallesi'nde oturan 1910 doğumlu 108 yaşındaki Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma kursuna gidiyor. Hafta sonları okulda verilen kursa yürüyerek gelen 6 çocuk, 14 torun ve 5 torunun çocuğu olan Fatma Tıraş, okuma ve yazma gayretiyle şaşırtırken sınıfında neşe kaynağı haline geldi. Sınıf öğretmeni Asiye Erdoğan ve cami imamı Mustafa Bolat, okuma- yazma kursuna katılanlarla birlikte sınıfta Fatma Tıraş'a Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş'ın günü kutlandı. Yaş pastayı keserken ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığını belirten Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mahallelerine okul yaptırmasını istedi. Fatma Tıraş, eğitim almadığını ancak azimle okuma ve yazmayı öğrenceğini, anne ve babalardan özellikle kız çocuklarını okutmalarını istedi.

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108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı

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