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108 yaşındaki kadının son arzusu Erdoğan'ı görmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

108 yaşındaki kadının son arzusu Erdoğan'ı görmek

İSTANBUL (AA) - AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç'ın, evinde ziyaret ettiği 108 yaşındaki Asiye Bekir, ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görmek istediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul Milletvekili ve 3. bölge adayı Dalkılıç, Beylikdüzü'nde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunarak, sokak iftarına katıldı.

Dalkılıç, ilk olarak 108 yaşındaki Asiye Bekir'i evinde ziyaret etti.

Bekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi duyduğunu belirterek, "Onu anamdan babamdan daha çok seviyorum. Bize ne kadar iyilikler etti. Ölmeden onu görmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerini de eleştiren Bekir, "Yol mu yaptırdılar, köprü mü yaptırdılar, bir yetime hayır mı yaptılar?" dedi.

Asiye Bekir'le sohbet eden milletvekili Dalkılıç, "Milletimiz 17 yıllık AK Parti iktidarının hizmetlerini görüyor. Asiye teyzemizin maşallah zehir gibi hafızası var. Bugün de yapılanların farkında. 108 yaşındaki Asiye teyzemiz biliyor ki Cumhurbaşkanımızın şahsını hedef alarak, büyük tezgah kuruyorlar Türkiye'ye. Asiye teyzemiz Cumhurbaşkanımıza ve bu hizmetleri yapan AK kadrolara dua ediyor. Kendisini ziyaret etmekten ve duasını almaktan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

Dalkılıç, ayrıca Gürpınar Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayını tebrik eden Dalkılıç'ın bir diğer ziyaret adresi ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Gürpınar Polis Merkezi'ndeki polis memurları oldu.

Dalkılıç, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beylikdüzü Belediyesi Yıldızhan Parkı'nda verdiği sokak iftarına katıldı.

Ziyaretlere Dalkılıç’la birlikte AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç Asiye Bekir

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