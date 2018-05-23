10'uncu yıldan 50'nci yıla mektup yazdılar

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi'nin 10'uncu kuruluş yıldönümü Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Tören öncesi kampüs bahçesinde bulunan 10'uncu Yıl Ağacı etrafında buluşan Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Çağrı Erhan, üniversite yönetimi ve çalışanları, üniversitenin 50'nci kuruluşu olan 2058 yılı için yazdıkları mektupları toprağa gömdü. Törene Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Mütevelli Heyet Üyeleri, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Vakkas Altınbaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sahneye çıkan Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Korosu misafirlere keyifli anlar yaşattı. Balkan ezgileri ve Karadeniz türkülerini seslendiren öğrenciler salondan büyük alkış aldı. Törende Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Yılmaz Argüden '21. Yüzyıl'da Yönetişim' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Profesörlu?k Belgeleri ve 10'uncu Yıl Özel Ödu?lleri takdim edildi. "AMACIMIZ HERKESE İLİM VE BİLİM ÖĞRETMEK" Altınbaş Üniversitesi'nin kuruluşunda Altınbaş Ailesi'nin felsefesi, hedefi, vizyonu olduğuna dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Amacımız, dil, din, ırk, milliyet, herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın dünyadaki bütün insanlara ilim ve bilim öğretmek. Oluşturduğumuz kadroyla birlikte inşallah bundan sonra nice 20, 30 ve hatta yüzüncü yılda aynı felsefe ile devam edeceğimize inanıyorum" dedi. "HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK" 10. yıla özel olarak 2058 yılı için mektuplar yazdıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Üniversitemizin 10'uncu kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.10'uncu yıl dolayısıyla 2058 yılına yani üniversitemizin kuruluşunun 50'nci yılına bir zaman kapsülü yolluyoruz. Altınbaş Üniversitesi 10 yılda önemli işlere adım attı. Kuruluş dönemini büyük başarılarla tamamladı. Bundan sonraki yıllarda hedefi dünyada Türkiye'yi en iyi temsil eden akademik kurumlardan biri haline gelmektir" diye konuştu. "ÜNİVERSİTEYİ SIFIRDAN KURDUK" 10 yılda Altınbaş Üniversitesi'ni sıfırdan kurduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ise "10 yılda birçok yenilik yaptık, üniversiteyi sıfırdan kurduk. Özellikle Mütevelli Heyeti Başkanımız Ali Altınbaş, üyeler ve emeği geçen herkes, rektörümüz Çağrı Erhan hoca, kurucu rektörler, ondan sonraki rektörlerimiz hepsine baktığınızda taş üstüne taş koyduk. Bu büyük eğitim abidesini ortaya çıkardık. Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda ileride yapacağımız çok şey olduğunu görerek heyecanımın üzerine başka heyecanlar da katıyorum" ifadelerini kullandı.

