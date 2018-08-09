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11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 11 bini aştı.

11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 11 bini aştı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine 50 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruk oluşturdu. Geçişlerin 9'uncu günü olan bugün itibariyle işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 11 bini aştığı belirtildi. Online randevu alan Suriyeliler, 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebilecek.

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11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nasıl savaştan kaçma nasıl sıgınma,ülkesinden savaştan kaçıp bayramlarda ülkesine bayram ziyaretine giden sıgınmzcı hangi literatörde var bilen varsa söylende öğrenelim.bunlar gerçekten sıyınmacımı,tatilcimi nedir.ülkesine bayram ziyaretine giden adamın can güvenliği sıkıntısı yoktur bu kişileri tekrar Türkiyeye almayın
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