11 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 11 bini aştı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine 50 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruk oluşturdu. Geçişlerin 9'uncu günü olan bugün itibariyle işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 11 bini aştığı belirtildi. Online randevu alan Suriyeliler, 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidebilecek.
FOTOĞRAFLI
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı
Meteoroloji Karadeniz'deki felaketin rakamlarını paylaştı
Her satırı korkunç! Londra'da kaçırılıp seks işçiliğine zorlanmış
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Charlie Riina'dan olay pozlar
FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!
Araba kazası şoke etti! Deve içeri nasıl girdi?
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum