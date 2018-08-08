"1991 doğumlu M.A.B, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'na 3 Mayıs 2016'da üye olmuş. 20 Haziran 2017 tarihinde kendi isteğiyle istifa etmek için belge getiriyor ve Genel Merkezin 4 Temmuz 2017'de aldığı kararla parti üyeliği resmi olarak bitiyor. Bu şahıs kendi iradesiyle gelip partiye üye oluyor ve yaklaşık 13 ay sonra partiden istifa ediyor. Tabii 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde partide üye gözüküyor ama FETÖ'nün sızmadığı kurum yok ki. Yargıdan tutun askeriyeye emniyete kadar her yere sızmış. 11 bin üye arasında maalesef bizde de böyle bir hain çıktı. Kesinlikle ne ilçe örgütümüzün ne il örgütümüzün bir sorumluluğu yok. Resmi olarak CHP ile bir ilişkisi yoktur. Öyle bir terör örgütü ilişkisi olan birini derhal partiden atarım."

Pekcanlı, il teşkilatında herhangi bir terör örgütü üyesi kimseye yer olmadığını belirtti.

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- "569 imza ciddi bir imzadır"

Pekcanlı, CHP'de olağanüstü kurultay için Edirne'de 5 delegenin imza verdiğini belirtti.

Kendisi dahil 3 delegenin imza vermediğine dikkati çeken Pekcanlı, "Resmi olarak toplanan 569 imza ciddi bir imzadır. Her ne kadar tüzük gereği salt çoğunluk olmasa da Genel Merkezin de yöneticilerin de üzerinde durması gereken ciddi bir rakamdır. Bütün örgütlerimiz ve bütün seçilmişler bunu değerlendirecektir. Biz bu süreçte 10 Temmuz günü tüm il teşkilatı olarak geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Örgütümüzün yüzde 80'ine yakını partinin olağanüstü kurultaya götürülmemesi kararı aldı. Biz her kararı alırken örgütümüze danışarak alırız. Olağanüstü kurultay için imza veren de vermeyen de bu partinin öz evladı. Artık önümüzde yerel seçimler var. Bunun için çalışmalara başladık. Belediye başkanları ve meclis üyesi adaylarını belirlemek için artık sahadayız. Hedefimiz Edirne merkez ve tüm ilçelerini kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

- Bircan'ın durumu iyiye gidiyor

Pekcanlı, Iğdır'da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın durumunun iyiye gittiğini de belirterek, "Vekilimizin danışmanıyla görüştüm. Tepki vermeye başlamış. Tedavisi uyutularak devam ediyor. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." diye konuşu.

