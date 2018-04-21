11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İTÜ’de gençlerle buluştu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “The Pitcher” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen The Pitcher etkinliğine katıldı. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü dinlemek isteyen çok sayıda öğrenci salondaki yerini aldı.

Öğrencilerle girişimcilik üzerine konuşan Gül, “Türkiye’de de inanıyorum güzel şeyler yapılabilir. Çok güzel örnekler var. AR-GE’ye hükümetimizin çok büyük fonlar ayırdığını takip ediyorsunuz. TUBİTAK, Sanayi bakanlığı büyük fonlar veriyorlar. Bazen bunların nasıl alındığını insanlar bilemiyor. Bunları araştırmak lazım. Özel sektör de önemli. Büyük teknolojik atılımlar önce devletlerin desteği ile oldu. İnternette böyle oldu. Daha sonra bunlar ticarileşiyor. O açıdan devletin desteği çok önemli. Türkiye’de bu bilinç uyandı açıkçası. Hükümetimiz ve devletimiz bu işin farkında ve ciddi fonlar veriliyor. Burada belki üniversitelerin biraz daha aktif olması gerekir. Çok güzel teknoparklar var. Bunlara ayrıcalıklar tanınıyor. Ama üniversitelerin hocaların kendi genç araştırmacılarını teşvik edici bazı tedbirler alması gerekiyor. Yoksa farklı örnekler çıkabiliyor. TÜBİTAK’ta dereceye girememiş ondan sonra gitmiş büyük bir üniversite ödüller verilmiş falan. Bunlar da gerçek maalesef. Buna benzer şeyler belki başka ülkelerde de oluyordur. Belki Hindistan’da da oluyor. Önemli olan bu bilincin olması, bu enerjinin olması, gençliğin böyle bir bilinç ve enerji ile geleceğe motive edilmesi. Bunun için herkese görev düşüyor’’ dedi.

“Yapay zeka etik anlamda büyük sorunlar oluşturuyor”

Yapay zekayla ilgili gelişmeleri değerlendiren Gül, “Yapay zeka, robotlar, bütün bunlar bilim dergilerinde kendi alanları ile ilgili konu oluyordu. Benim alanım olmadığı için çok dikkat etmiyordum. Ama şimdi dünyanın büyük magazinlerinde, büyük gazetelerinde konu olmaya başladı. Bunlar artık herkesin takip edebileceği bir noktaya geliyor. Bir tarafta teknoloji hızla gelişiyor ki birçok gelenekleri yıkıyor ki şaşkınlığa neden oluyor. Bunun ortaya çıktığı iki şey var. Birisi istihdamda büyük bir işsizlik yaratıyor. Yüz kişinin yapacağını bir kişi yapıyor çünkü. Öbürü de büyük gelir adaletsizliği yaratıyor. Bunlar sosyal politik konular. Etik meseleler de ortaya çıkıyor. Bunlar tartışılırken birden bire yapay zeka dediğimiz robotlar, hafızamızın almayacağı süratte çalışan bilgisayarlar, bütün bunlar insanlığı nereye götürür kestirmek zor. Bir bıçak iyi şekilde ekmek de keserken kötü bir şekilde adam da öldürebiliyorsun. En basit bir alet bile böyleyken, böyle bir robotun bir yapay zekanın nerelere neler yapabilir nasıl kontrol edilebilir etik anlamda büyük sorunlar oluşturuyor’’ diye konuştu.

“Trol denen trol fabrikaları falan tüm dünyanın konusu çok ciddi bir mesele”

Sosyal medya kullanıma ilişkin tecrübelerini aktaran Gül, “Önceleri çok sempatik geldi ve çok kullanmaya başladım. Twitter çok kullandım. Ne yazıyorsam kendim yazıyordum. Benim adıma birisinin yazdığı platform olarak düşünmedim. Kendi cümlelerimi kendi görüşlerim olarak kullanıyorum. Tabii ki takip edenler çoğalıyor. Cumhurbaşkanlığında onu çok kullandım. Öyle oluyordu ki köylerden yazıyorlardı. Bazen öyle şeyler soruyorlardı ki gidin bakın gerçekten doğru mu diyordum. Yaşlı kadın nasıl yazabilir dendiğinde torunu söylüyor o yazıyor deniliyordu. Dolayısıyla süratli bir iletişim oluyordu. Şimdi E-devlete geçtik. Tüm devlet kurumları bakanlıklar bunları kullanıyor. Bunun da aynı olumsuz kullanıldığında çok rahatsız edici, toplumun kimyasına bozucu bir durum da ortaya çıkıyor. Trol denen trol fabrikaları falan tüm dünyanın konusu çok ciddi bir mesele. Tahmin ediyorum bir şey ne kadar sunileşirse o belli bir süre gidiyor ve inandırıcılığı gidiyor. İnsanlar ona artık değer vermiyorlar. Tabii ki özgürlükler muhafaza edilmeli ama suç her yerde suçtur. Eğer kanunların suç olarak gördüğü bir şeyi nerede yapılırsa yapılsın hangi platformda yapılırsa yapılsın. Bunlara da muhakkak karşılık vermek gerekir hukuk düzeni içerisinde” şeklinde konuştu.