11. Cumhurbaşkanı Gül'den, Erdoğan'a tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Gül'ün basın ofisinden yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.
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