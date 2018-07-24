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11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ö.Y. (16) adlı lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'inin sorgusu sürüyor.

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

Çorlu'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ö.Y., ailesine mahallede bazı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Aile, kızlarını yanlarına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Liseli kızın emniyetteki ifadesinin ardından polis, 4'ü 18 yaşından küçük 11 kişiyi gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, haklarındaki cinsel istismar iddialarını reddetti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü yaşı küçük 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ istismar

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