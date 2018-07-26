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11 eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 11 eski emniyet müdürüne, 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi - Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9 ay, eski emniyet müdürleri Oktay Keskin, İsmail Türkmenli, Arif Canlı, Mahmut Azmaz ve Adem Yalçınkaya da aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Tutuksuz yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 16 eski emniyet müdürünün yargılandığı davada 11 sanığa 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Son savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal kararı açıkladı.

Sanıklardan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Feridun Taşçı ve Mehmet Tokgöz ile polis memuru Bayram Küçüksarıyıldız'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı İbrahim Selvi ile eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Akdemir'in beraatine hükmetti.

Eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, asayişten sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, güvenlik şubeden sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya'ya "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak ile eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek'i aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklar eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal ile eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek'in 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklardan Buçak, Özyardımcı, Ulusal ve Zeyrek'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilen Buçak'a Ankara'yı terk etmeme şartı, tahliye edilen diğer sanıklara ise haftada bir gün imza yükümlülüğü getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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