İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca düzenlenen törende, 11. İstanbul Tüketici Ödülleri, sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, faaliyetlerini yürütürken vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin kadın ve erkek personeliyle fedakarca görevini yerine getirdiğini kaydeden Baraçlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem tüketiciden gelen şikayetleri değerlendirmek hem de bu şikayetlerin önüne geçmek için koordineli çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı koordinasyonlu çalışmalar yürütüyor, dünyayı takip ediyoruz ve uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Kıyaslama çalışmalarımız var bu çalışmalarla da dünyadaki tüketici davranışlarını izleyerek değerlendirmeler yapıyoruz. Kurumsal Gelişim Dairemiz de İstanbul'da tüketici davranışları ve tüketici şikayetleri ile ilgili çeşitli raporlar hazırlamakta. Bizler de bu raporları hem Ahilik anlayışı içerisinde işletmelere, hem de tüketicileri bilinçlendirme açısından onlarla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımızda kullanıyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin "Tüketiciyi Koruma Kanunu" çerçevesinde yıl içerisinde yaklaşık 27 bin denetim yaptığını dile getiren Baraçlı, şöyle devam etti: "Faaliyetlerimizi yürütürken şikayetleri sıfırlama adına çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlatmış olduğu yerel yönetim anlayışı ile hizmet üretiyoruz. Bu yönetim anlayışı bizlere yeni vizyon katıyor ve onun için bizler de büyükşehir belediyesi olarak 2023, 2053 ve 2071 Türkiye vizyonu çerçevesinde tüketici odaklı, vatandaş odaklı bir anlayış ve hizmet bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse de belediyecilik alanında tüketici haklarının korunması çalışmalarının zabıta bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Yaptığımız çalışmaların yıllık finali olarak değerlendirdiğimiz bu programda, İstanbul genelinde tüketici hakları konusunda emeği geçen kişi ve kurumlara 6 dalda tüketici ödülleri takdim edilecektir. Gelişmişliğin göstergesi olarak gördüğümüz, tüketici haklarının korunması ve tüketici bilincinin yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı, her yıl bir adım daha ileri taşımanın hedefindeyiz."