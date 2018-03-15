İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca düzenlenen törende, 11. İstanbul Tüketici Ödülleri, sahiplerini buldu.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, faaliyetlerini yürütürken vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin kadın ve erkek personeliyle fedakarca görevini yerine getirdiğini kaydeden Baraçlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem tüketiciden gelen şikayetleri değerlendirmek hem de bu şikayetlerin önüne geçmek için koordineli çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı koordinasyonlu çalışmalar yürütüyor, dünyayı takip ediyoruz ve uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Kıyaslama çalışmalarımız var bu çalışmalarla da dünyadaki tüketici davranışlarını izleyerek değerlendirmeler yapıyoruz. Kurumsal Gelişim Dairemiz de İstanbul'da tüketici davranışları ve tüketici şikayetleri ile ilgili çeşitli raporlar hazırlamakta. Bizler de bu raporları hem Ahilik anlayışı içerisinde işletmelere, hem de tüketicileri bilinçlendirme açısından onlarla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımızda kullanıyoruz."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin "Tüketiciyi Koruma Kanunu" çerçevesinde yıl içerisinde yaklaşık 27 bin denetim yaptığını dile getiren Baraçlı, şöyle devam etti:
"Faaliyetlerimizi yürütürken şikayetleri sıfırlama adına çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlatmış olduğu yerel yönetim anlayışı ile hizmet üretiyoruz. Bu yönetim anlayışı bizlere yeni vizyon katıyor ve onun için bizler de büyükşehir belediyesi olarak 2023, 2053 ve 2071 Türkiye vizyonu çerçevesinde tüketici odaklı, vatandaş odaklı bir anlayış ve hizmet bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse de belediyecilik alanında tüketici haklarının korunması çalışmalarının zabıta bünyesinde yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Yaptığımız çalışmaların yıllık finali olarak değerlendirdiğimiz bu programda, İstanbul genelinde tüketici hakları konusunda emeği geçen kişi ve kurumlara 6 dalda tüketici ödülleri takdim edilecektir. Gelişmişliğin göstergesi olarak gördüğümüz, tüketici haklarının korunması ve tüketici bilincinin yerleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı, her yıl bir adım daha ileri taşımanın hedefindeyiz."
- İstanbul Tüketici Ödülleri Töreni
Törende, 2017 yılı faaliyetleri dikkate alınarak, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel Çalışma Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "Radyo-TV Program Ödülü" ve "Tüketici Özel Ödülü" olmak üzere toplam 6 dalda ödüller sahiplerini buldu.
- Tüketici Ödülleri
İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Tüketici Ödülleri ile tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlanıyor.
Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa istinaden "Satıştan Kaçınma", "Fiyat Etiketi" ve "Ticari Reklam" yönetmeliği yönünden 26 bin 816 denetim gerçekleştirdi. Yıl boyunca yapılan denetimler ve gelen başvurular neticesinde tespit edilen adayların verileri, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tüketici Hakları Merkezi başta olmak üzere bir çok kamu kurumu tarafından kontrol edilerek filitrelendi. Seçici kurul tarafından nihai değerlendirme yapılarak ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar belirlendi.
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