11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

Bir kamu bankasının yönetici pozisyonundaki personeli, müşterilerine ait hesaptan müşterileri ve kendi bilgileri dışında şahıslar tarafından 11 milyon 230 bin Euro'luk bir EFT yapıldığını belirterek savcılığa suç duyurunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları araştırmalarda, hesapları boşaltılan ve uluslararası ticaret yapan firmayla bankanın mail üzerinden işlem yaptığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Siber Şube ekipleri, vurgunun "Man in the Middle attack" olarak adlandırılan mail hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

MAİL KOPYALAMA

Siber Polisi'nin yaptığı tespitte, daha önce firmaların uyarıldığı dolandırıcılık yöntemiyle şebeke elemanları yazışma yapan firmaların mail hesaplarına virüslü ileti gönderip, İletinin hesap sahibi tarafından açılmasıyla şifreli bilgiler şebeke üyelerinin eline geçiyordu.

Şifreleri ele geçiren dolandırıcılar daha sonra açtıkları ikiz bir hesapla avlarını takibe alıyor, mail hesaplarına müdahale etmeden firmalar arasındaki yazışmalar takip ediliyordu. Ödeme yapılacağı sırada devreye girerek önce ele geçirdikleri hesaplara çok yakın isimlerle yeni hesaplar açıp, daha sonra ödeme bekleyen firmaya mail atarak ödeme yapmak için proforma faturası isteyen ve faturayı alınca ufak değişiklikler yapıp ardından proforma ödeme yapacak firmaya "Hesap bilgilerimiz değişti ödemeyi ekteki yeni hesaba yapın" diyerek vurgunu gerçekleştiriyordu.