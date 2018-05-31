HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da banka müşterilerinden 11 milyon 230 bin Euro vurgun yapan çeteye operasyon yapıldı. Çete üyelerinin mail kopyalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Çete üyelerinden Nurgozel G.'nin silahla verdiği pozu ortaya çıktı

Bir kamu bankasının yönetici pozisyonundaki personeli, müşterilerine ait hesaptan müşterileri ve kendi bilgileri dışında şahıslar tarafından 11 milyon 230 bin Euro'luk bir EFT yapıldığını belirterek savcılığa suç duyurunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları araştırmalarda, hesapları boşaltılan ve uluslararası ticaret yapan firmayla bankanın mail üzerinden işlem yaptığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Siber Şube ekipleri, vurgunun "Man in the Middle attack" olarak adlandırılan mail hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

MAİL KOPYALAMA

Siber Polisi'nin yaptığı tespitte, daha önce firmaların uyarıldığı dolandırıcılık yöntemiyle şebeke elemanları yazışma yapan firmaların mail hesaplarına virüslü ileti gönderip, İletinin hesap sahibi tarafından açılmasıyla şifreli bilgiler şebeke üyelerinin eline geçiyordu.

milyonlarca-euro-yu-cebe-indirmisler-bir-de-liste-yapmislar--11602519 (1)

Şifreleri ele geçiren dolandırıcılar daha sonra açtıkları ikiz bir hesapla avlarını takibe alıyor, mail hesaplarına müdahale etmeden firmalar arasındaki yazışmalar takip ediliyordu. Ödeme yapılacağı sırada devreye girerek önce ele geçirdikleri hesaplara çok yakın isimlerle yeni hesaplar açıp, daha sonra ödeme bekleyen firmaya mail atarak ödeme yapmak için proforma faturası isteyen ve faturayı alınca ufak değişiklikler yapıp ardından proforma ödeme yapacak firmaya "Hesap bilgilerimiz değişti ödemeyi ekteki yeni hesaba yapın" diyerek vurgunu gerçekleştiriyordu.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Yöntemi bu şekilde deşifre edilen uluslararası şebeke, paraları Türkiye'de anlaştıkları kişilerin hesabına yönlendirip ardından transferle yurt dışına çıkarıyordu.Banka ile firma arasındaki mail yazışmalarını inceleyen ekipler, hesapları kopyalayan şüphelilerin izine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda ise yurtdışından işlem yaptığı belirlenen şebekenin, Türkiye'deki bazı bağlantılarını tespit edip 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

milyonlarca-euro-yu-cebe-indirmisler-bir-de-liste-yapmislar--11602523

Yapılan izlemelerin ardından kimlikleri belirlenen ve şebekenin Türkiye'deki ayağında bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen İstanbul Siber polis, baskınlarda 2'si Nijerya uyruklu 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

715 BİN EURO KURTARILDI

Aramalarda 2 bin 650 Euro para, çok sayıdaki cep telefonu, laptop, hard disk, banka hesap ekstreleri ve dekont ele geçirip el koyan ekipler, yaptıkları siber müdahaleyle de şebekenin 715 bin Euro'luk bir transferini durdurdu. Şebekenin, operasyonla tespit edilen 715 bin Euro'luk vurgunu, ilgili bankalara bilgi verip hesapları dondurarak durduran Siber ekiplerinin gözaltına aldığı şüphelilerden birinin daha önce de benzer suçlardan yakalanan ve kamu çalışanı olduğu öğrenilen şebeke üyesi olduğu öğrenildi. Yakalanan 11 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ile Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Yalova'daki arkadaşları, Muharrem İnce'yi anlattıYalova'daki arkadaşları, Muharrem İnce'yi anlattı
Yolva'daki arkadaşları, Muharrem İnce'yi anlattı Yolva'daki arkadaşları, Muharrem İnce'yi anlattı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vurgun banka dolandırıcılığı dolandırıcılık çete istanbul

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İtikaf nedir? 2018 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İl içi atama sonuçları öğrenme, İ İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile atama sonuçları sorgulama

İl içi atama sonuçları öğrenme, İ İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile atama sonuçları sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.