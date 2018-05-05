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11. Öğretmen Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

GAÜN ile Anadolu Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Eğitim Meselemiz/Felsefemiz" konulu sempozyuma, 60 ilden yaklaşık 600 öğretmen katılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu iş birliğiyle 11'incisi düzenlenen "Eğitim Meselemiz/Felsefemiz" konulu öğretmen sempozyumu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, iyi öğrenci yetiştirmeye çabalayan eğitim camiasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Burada paylaşılan konuların dalga dalga pek çok yüreğe ulaşmasını arzu ettiğini dile getiren Gül, "Böylece özlemini çektiğimiz, arzu ettiğimiz bir gençliğin oluşmasında, sağlıklı bir şekilde yetişmesinde hepimiz katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de en büyük sermayenin nesiller olduğunu kaydetti.

Bir toplumu inşa etmek için yer altı ya da yer üstü zenginliklerinin ötesinde, insan kaynağını geliştirmek gerektiğini dile getiren Gür, "Son 30-40 yıl içerisinde iki nesil heba edildi. FETÖ'nün bu ülkeye yaptığı en büyük zulüm ve en büyük alçaklık bu ülkenin genç nesillerini, gelecek sermayesini, iki neslini yok etmeleridir. Onları kendilerine 'terakota' askerleri yaparak yok ettiler. Biz istediğimiz kadar yer altı, yer üstü zenginliğimizle övünelim, bu iki nesli yeniden kazanabilmek adına ne yapabilirsek azdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ise buradan dünyaya bir eğitim paradigması çıkmasının vaktinin gelip geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Olayı değil, olmayanı paylaşan bir coğrafyanın üzerindeyiz. Değil Müslüman'ın, gayrimüslimin bile umuduyuz. Bunları yeni dünya ile tanıştıracak çabalara ihtiyaç var. Ama bir bölünmüşlük, bir parçalanmışlık yaşıyoruz. Dini olanla dünyevi olanın eğitim alanlarıyla, uhrevi alanların ayrıştırıldığı, tevhidin parçalandığı bir dramı yaşıyoruz. Şu günlerde buna dair büyük bir çaba var. Bunu takdir etmemek mümkün değil."

60 ilden yaklaşık 600 öğretmenin katıldığı sempozyum, 2 gün sürecek.

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"Eğitim Felsefemiz" Anadolu Platformu GAÜN Gaziantep Üniversitesi Sempozyum

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