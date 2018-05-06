11. Öğretmen Sempozyumu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Anadolu Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Eğitim Meselemiz/Felsefemiz" konulu sempozyumun sonuç bildirgesinde, "Eğitim felsefesinde lokal değişimler yerine tarihsel köklerinden de beslenen milli bir dönüşüme gidilmelidir." önerisinde bulunuldu.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde dün başlayan ve bugün sona eren sempozyuma, 60 ilden yaklaşık 600 öğretmen katıldı.

Sempozyumun sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin eğitim alanında önemli tecrübe ve birikime sahip olduğu ancak Danişmend, Selçuklu ve Osmanlı’nın ilk döneminde var olan bireyi önemseyen "çoğulcu eğitim felsefesinin", Osmanlı Devleti'nin son döneminde yerini kısır tartışmalara bıraktığı belirtilerek, cumhuriyet döneminde ise yönünü ve ruhunu Batı'ya teslim ettiği savunuldu.

Dil, din ve kültürün ithal edilemeyeceği kaydedilen bildirgede, "İnsanımızın zihin inşası başkalarına emanet edilemez. Batılı eğitim felsefesinin kötü taklitçiliğinden kurtulup, tek tip insan yetiştiren bu paradigma terk edilip, yeni ve yerli bir eğitim felsefesi oluşturmanın vakti gelmiştir. Eğitim felsefesinde lokal değişimler yerine tarihsel köklerinden de beslenen milli bir dönüşüme gidilmelidir. Yeni bir eğitim paradigması ve önerisi ile sadece Müslümanların değil tüm insanlığın umudu olmalıyız." ifadelerine yer verildi.