KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. Sekapark Lale Festivali düzenlendi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sekapark'taki yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, onlara bu hizmeti götüren önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de halkın ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getirdiğini söyledi. Kocaeli'nin çok değerli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Aksoy, kentteki sanayi kuruluşlarının çevreye duyarlı, halkın gündelik hayatına zarar vermeden faaliyetlerine devam etmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Vali Aksoy, kalkınma anlayışının sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde yürütülmesinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Kocaeli de bu anlamda geçmişte yaşadığı çevre sorunlarını önemli ölçüde bitirmiş ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Büyükşehir Belediyemizin çevreyle ilgili önemli altyapı çalışmalarıyla Kocaeli'de çevreyle ilişkili sorunlar hemen hemen bitmiş durumdadır." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ömrü uzun olmayan en güzel çiçeklerden biri lalenin birliğin, sevginin, estetiğin, güzelliğin, dik ve onurlu oluşun en güzel sembolü olduğunu ifade etti. Lalenin Türk kültür ve edebiyatında çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Medeniyet tarihimizde Orta Asya'dan beri her sevilen eserde lale motifinin olduğunu görüyoruz. Lale aynı zamanda baharı tam anlamıyla müjdeleyen en güzel çiçeklerden biridir." ifadelerini kullandı. - "Hedefimiz her yıl 1 milyon ağaç dikmek" Karaosmanoğlu, 15 yıl önce göreve geldiklerinde kentin durumunun insanların güzelliğini yansıtan bir durumda olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bir misafirimiz gelse sahilde çay içebileceğimiz mekanlarımız yoktu. Artık çevre açısından yollarımızla, kavşaklarımızla, sahillerimizle, parklarımızla Türkiye'ye modeliz. İstanbul sınırından Yalova sınırına kadar İzmit Körfezi'nin etrafında tertemiz, pırıl pırıl çiçekler, kumsallar, 5 yıldızlı otel, mavi bayraklı plajlarımız var Allah'a şükür."