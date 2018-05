11. TEB Akıl Fikir Buluşması

Geleneksel hale gelen TEB Akıl Fikir Buluşması’na TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Next Academy Başkanı Levent Erden, HPI School of Design Thinking öğretim üyelerinden ve WeQ konseptinin yaratıcılarından Prof. Dr. Ulrich Weinberg, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Milli Voleybolcu Neslihan Demir, Yönetmen Ferzan Özpetek, Nöro Bilimci Prof. Dr. Uğur Batı katıldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 11 yıldan bu yana hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda inovasyonu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik önemli adımlar atan ve inovasyonu DNA’sına işleyen TEB, bu yılki Akıl Fikir Buluşması’nı “Ben’den Biz’e-WeQ the New IQ” temasıyla gerçekleştirdi.

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "İcat Çıkar" sloganıyla geleneksel hale getirdiği TEB Akıl Fikir Buluşması’nda bu yıl “Ben’den Biz’e-WeQ the New IQ” temasını işledi.

Altıntaş, artık her şeyi bölerek ve birbirinden bağımsız ele alan geleneksel yaklaşım ve düşünce tarzının işe yaramadığına işaret ederek, "Yeni dünyamızda her şey ve herkes, her zaman birbiriyle bağlantılı. Bugünkü buluşmamızın ana konuşmacılarından Prof.Dr. Ulrich Weinberg bağlantılı olmayı çok güzel bir örnekle anlatıyor. Eski ansiklopedi ciltlerini veya içindeki içerikleri şirketlerin departmanları gibi hayal edelim… Hepsi birbirinden ayrı, tekil ve birbirleriyle bağlantıları yok. Şirketlerdeki silolar gibi. Bu tür ansiklopedi ciltleri eskiden hemen hemen her evde bulunurdu. Ama şu anda kullanılıyor mu? Hayır. Uzun bir süredir ansiklopedinin network tarzıyla organize edilmiş online versiyonlarını kullanıyoruz. Böylece bilgiye anlık olarak ulaşabiliyoruz. Bilgi sürekli güncellenebiliyor. Geleneksel ansiklopedi ciltleri ise basılı bir materyal ve güncellenmesi için yeni baskısının yapılması lazım. Alışık olduğumuz geleneksel yaklaşım, her şeyi bölmek üzerine kurulu, onları birbiriyle bağlantılandırmak değil. Yeni dünyada var olabilmek için kendimizi, şirketimizi, iş yapış şeklimizi, düşünce yapımızı dönüştürmemiz ve yeni bir ‘Biz Kültürü’ yaratmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.