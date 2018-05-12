11. TEB Akıl Fikir Buluşması

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), "İcat Çıkar" sloganıyla geleneksel hale getirdiği TEB Akıl Fikir Buluşması’nda bu yıl “Ben’den Biz’e-WeQ the New IQ” temasını işledi. TEB'den yapılan açıklamaya göre, 11 yıldan bu yana hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda inovasyonu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik önemli adımlar atan ve inovasyonu DNA’sına işleyen TEB, bu yılki Akıl Fikir Buluşması’nı “Ben’den Biz’e-WeQ the New IQ” temasıyla gerçekleştirdi. Geleneksel hale gelen TEB Akıl Fikir Buluşması’na TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Next Academy Başkanı Levent Erden, HPI School of Design Thinking öğretim üyelerinden ve WeQ konseptinin yaratıcılarından Prof. Dr. Ulrich Weinberg, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Milli Voleybolcu Neslihan Demir, Yönetmen Ferzan Özpetek, Nöro Bilimci Prof. Dr. Uğur Batı katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, hem kurum içinde hem de ülke genelinde hayata geçirdikleri çalışmalarla inovasyonu kurum kültürü haline getirdiklerini belirterek, "İnovasyonu yaygınlaştırmaya ve yenilikçi fikirlere ulaşmaya yönelik önemli adımlar attık. Sadece kurum içindeki yeteneklerimizi değil, kurum dışında yarattığımız inovasyon ekosisteminin oyuncularını da ekosistemimize dahil ettik. Müşterilerimiz, öğrenciler, girişimciler, üniversiteler, tedarikçilerimizle birlikte her geçen gün genişleyen bir ekosistem kurarak inovasyonun yayılmasını ve toplum tarafından benimsenmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Leblebici, bugünün sosyokültürel, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerin hiç olmadığı kadar hızlı olduğunu aktararak, dünyadaki bu hızlı değişimin müşteri ihtiyaçlarını ve tercihlerini de kökten değiştirdiğini bildirdi. Ümit Leblebici, şunları kaydetti: “Artık müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, herkes basit, hızlı ve kişiselleştirilmiş çözümler bekliyor. Bugünün değişen beklentilerini karşılamak ve gün geçtikçe artan karmaşık problemleri çözebilmek için dünün yöntemleriyle çalışmak yeterli değil. Organizasyonlar ne kadar büyük olursa olsun, gereken tüm yetkinlikleri bir araya getirebilmek her zaman mümkün değil. Bu nedenle geleneksel çalışma modellerinin ötesine geçmek gerekiyor. Burada en önemli kavram ‘işbirliği’. Hem kurum içinde hem de kurum dışındaki paydaşlarla yapılan iş birlikleri başarının olmazsa olmaz faktörü haline geldi”. - "Yeni bir ‘Biz Kültürü’ yaratmamız gerekiyor" TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş ise bir çok bağlantının olduğu dev bir network dünyasının içinde olduklarını dile getirdi.

Altıntaş, artık her şeyi bölerek ve birbirinden bağımsız ele alan geleneksel yaklaşım ve düşünce tarzının işe yaramadığına işaret ederek, "Yeni dünyamızda her şey ve herkes, her zaman birbiriyle bağlantılı. Bugünkü buluşmamızın ana konuşmacılarından Prof.Dr. Ulrich Weinberg bağlantılı olmayı çok güzel bir örnekle anlatıyor. Eski ansiklopedi ciltlerini veya içindeki içerikleri şirketlerin departmanları gibi hayal edelim… Hepsi birbirinden ayrı, tekil ve birbirleriyle bağlantıları yok. Şirketlerdeki silolar gibi. Bu tür ansiklopedi ciltleri eskiden hemen hemen her evde bulunurdu. Ama şu anda kullanılıyor mu? Hayır. Uzun bir süredir ansiklopedinin network tarzıyla organize edilmiş online versiyonlarını kullanıyoruz. Böylece bilgiye anlık olarak ulaşabiliyoruz. Bilgi sürekli güncellenebiliyor. Geleneksel ansiklopedi ciltleri ise basılı bir materyal ve güncellenmesi için yeni baskısının yapılması lazım. Alışık olduğumuz geleneksel yaklaşım, her şeyi bölmek üzerine kurulu, onları birbiriyle bağlantılandırmak değil. Yeni dünyada var olabilmek için kendimizi, şirketimizi, iş yapış şeklimizi, düşünce yapımızı dönüştürmemiz ve yeni bir ‘Biz Kültürü’ yaratmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnovasyonu kurumun DNA’sına işlemiş, açık inovasyona inanan ve Türkiye’nin dört bir yanında yenilikçi fikir ve projelerin üretilmesi için çalışan bir banka olarak, TEB Akıl Fikir Yarışması’nı bu yıl 11. kez gerçekleştirdiklerini anımsatan Altıntaş, "15 bin 600 başvuru aldığımız yarışmamızda, projelerin yüzde 58’i üniversite öğrencilerinden, yüzde 30’u müşterilerimizden geldi. Üç yıl önce yarışmaya dahil ettiğimiz Teknolojik Girişimci Kategorisi’ne ise 1872 girişim fikri ile başvurularak bu alanda bir rekor kırıldı." açıklamasında bulundu. - Ödüller sahiplerini buldu TEB Akıl Fikir Yarışması’nın "Öğrenci ve Yeni Mezun" kategorisi birincisi Serkan Yıldız, ikincisi Merve İçöz ve üçüncüsü Fatih İver’e finansal ödüller verildi. Ayrıca en inovatif 3 Proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA Bursu ile ödüllendirildi. "Müşteri" kategorisinin birincisi Hasan Ali Aktürk, ikincisi Mustafa Özcan, üçüncüsü Bülent Genç oldu. Bu şampiyonlara finansal ödüller ve ayrıca birinciye Roland Garros tenis turnuvası seyahati hediye edildi.