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11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali’nde tüm dünyaya barış mesajı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11. Uluslararası Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanırken, festival için Estonya, Afganistan, Bulgaristan ve Gine Cumhuriyeti’nden gelen çocuklarla tüm dünyaya barış mesajı verildi.
Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 11’inci kez uluslararası boyutta düzenlenen 11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali kapsamında Estonya, Gine Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Afganistan’dan gelen öğrenciler, Bilecik’te ağırlandı. Bilecik Belediye Sarayı önünde toplanan yüzlerce öğrenci; Cumhuriyet Meydanı’na kadar oyun kahramanları, mehteran takımı ve çizgi film karakterleri eşliğinde yürüdü. Festival Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde de devam etti.
TRT Çocuk, TRT Avaz ve TRT Okul kanallarında canlı yayınlanan 11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali kapsamında Estonya, Afganistan, Bulgaristan ve Gine Cumhuriyetinden gelen öğrenciler, ülkelerine ait halk dansları ve oyunları ile festivale renk kattı. Programda ayrıca; Bilecik TOKİ Ortaokulu öğrencileri de Bilecik yöresine ait halk oyunlarından gösteriler sundu.

Bütün dünyaya kardeşlik ve barış mesajları gönderildi
Estonya, Afganistan, Bulgaristan ve Gine Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerin ülke bayraklarını teslim seremonisi gerçekleştirilirken, bütün dünyaya kardeşlik ve barış mesajları gönderildi. Tüm dünyaya Bilecik’ten birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının nakledildiği festival, ülkelere ait şarkıların seslendirilmesi ile sona erdi.
Bilecik 11. Uluslararası Çocuk Festivali 5 gün sürerken, çocuklar Cumhuriyet Meydanı’na kurulan oyun alanında gönüllerince eğlenecek.

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