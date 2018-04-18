11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali’nde tüm dünyaya barış mesajı verildi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11. Uluslararası Çocuk Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanırken, festival için Estonya, Afganistan, Bulgaristan ve Gine Cumhuriyeti’nden gelen çocuklarla tüm dünyaya barış mesajı verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 11’inci kez uluslararası boyutta düzenlenen 11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali kapsamında Estonya, Gine Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Afganistan’dan gelen öğrenciler, Bilecik’te ağırlandı. Bilecik Belediye Sarayı önünde toplanan yüzlerce öğrenci; Cumhuriyet Meydanı’na kadar oyun kahramanları, mehteran takımı ve çizgi film karakterleri eşliğinde yürüdü. Festival Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde de devam etti.

TRT Çocuk, TRT Avaz ve TRT Okul kanallarında canlı yayınlanan 11. Uluslararası Bilecik Çocuk Festivali kapsamında Estonya, Afganistan, Bulgaristan ve Gine Cumhuriyetinden gelen öğrenciler, ülkelerine ait halk dansları ve oyunları ile festivale renk kattı. Programda ayrıca; Bilecik TOKİ Ortaokulu öğrencileri de Bilecik yöresine ait halk oyunlarından gösteriler sundu.