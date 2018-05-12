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"11. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

Elazığ'da festivalin açılış galası sinema ve dizi oyuncularının katılımıyla yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "11. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası sinema ve dizi oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen festivalin açılış galasına Gökhan Güney, Defne Yalnız, Bulut Aras, Serkan Kuru, Güngör Bayrak, Fatih Doğan, Hilal Saral, Beyza Çimenot ve Ece Müderrisoğlu gibi çok sayıda sanatçı ve oyuncu katıldı.

Çayda Çıra oyunları ile başlayan festivalde "Anadolu'da Kadın" adlı defile gösterimi yapıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit yanılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin şehirlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Serdar Kara, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Elazığ'da yapılması için altyapının uygun olduğunu söyledi.

Oyuncu Defne Yalnız ise sanatçıların yaptıklarının unutulmaması ve bir ödül ile taçlandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yalnız, "Ben bu geçe çok mutlu oldum çünkü tam 55 yıl öncesine gittim. Ben iki yıl Elazığ ekibinde folklor yaptım." ifadelerini kullandı.

Güngör Bayrak da "Sinemaya, sanata verilen emek hiç bir zaman için boşa gitmiyor. Zaman geçtikçe daha da değerleniyor." dedi.

Program sonunda galaya katılan sanatçılara onur ödülü verildi.

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