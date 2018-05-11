11. Uluslararası Expo Batumi 2018 Turizm fuarı açıldı

BATUM (AA) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Expo Batumi 2018 Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı, Gürcistan'ın Batum kentinde açıldı.
Batum'daki bir otelde yapılan açılışa, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı İnga Şamilişvili, Maliye ve Ekonomi Bakanı Ramaz Bolkvadze, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Zaal Mikeledze, Tarım Bakanı Avtandil Meskhidze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, diplomatlar, turizmciler ve davetliler katıldı.
AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, son derece önemli olan fuarın Türkiye tarafından ciddi şekilde desteklediğini söyledi.
Ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Çiftçi, turizm merkezi olan Batum'u ziyaret eden turistlerin fuara büyük ilgi gösterdiklerini vurguladı.
Bu yıl Türkiye'nin fuara yoğun kültürel faaliyetlerle katıldığına dikkati çeken Çiftçi, etkinlikte Türk turizmi ve kültürünü tanıttıklarını kaydetti.
"Bu sene özelikle Türkiye'den katılan kuruluşlar konusunda büyük bir artış var." diyen Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak fuara destek verdiklerini belirtti.
Fuardaki Türkiye standında halk oyunları gösterisi yapıldı, ziyaretçilere Türk mutfağından tatlılar ikram edildi. Toplam 80 şirketin katıldığı fuarda, Türkiye'den 25 şirket ve kuruluş bulunuyor. Fuar, 13 Mayıs'a kadar açık kalacak.
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