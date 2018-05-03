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11. Uluslararası Filistin Kitap Fuarı Ramallah'ta açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:21 | Son Güncelleme

11. Uluslararası Filistin Kitap Fuarı Ramallah'ta açıldı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde 11. Uluslararası Filistin Kitap Fuarı açıldı.

"Filistin vatan...Başkent Kudüs" sloganıyla düzenlenen fuara uluslararası ve yerel 500 yayınevi katıldı.

Fuar etkinlikleri kapsamında konuşma yapan Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu, Kudüs'ün bu yıl fuarın sembolü olduğunu söyledi.

Kudüs'ü simgeleyen büyük bir kubbenin fuarın orta kısmında bulunduğuna işaret eden Besisu, kubbenin iç kısmına ziyaretçilerin Kudüs'le ilgili düşüncelerini yazacakları büyük bir defter koyduklarını belirtti.

Besisu, fuarda çocuklara 1987 yılında başlayan birinci İntifadayı anlattıkları, "Filistinli Çocuk" adı altında bir bölüm tahsis ettiklerini söyledi.

- Gazzeli yazarlar fuara katılamadı

İsrail yönetiminin, Gazze'den yazar, akademisyen ve edebiyatçıların fuar için Batı Şeria'ya geçişine izin vermemesini kınayan Besisu, bu yapılanın en basit insan hakkının dahi ihlali olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

11. Uluslararası Filistin Kitap Fuarı, 13 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

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11. Uluslararası Filistin Kitap Fuarı Ramallah

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