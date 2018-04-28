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11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

Adana'da "Onlarca renk, yüzlerce kültür, dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 100 ülkeden yaklaşık 2 bin misafir öğrenci kendi kültürlerini tanıttı

Adana'da "Onlarca renk, yüzlerce kültür, dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamındaki etkinlikte çeşitli ülkelerden kente gelen misafir öğrenciler kültürel ürünlerini sergiledi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, 100 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrenci açtıkları stantları ziyaret edenlere yemeklerini, geleneksel kıyafet ve el işi ürünlerini tanıttı.

Programın koordinatörlerinden Uğur Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir tema hazırladıklarını, bu yılın temasını, "Onlarca renk, yüzlerce kültür, dünya 5'ten büyüktür" sloganının oluşturduğunu belirtti.

Kocatürk, etkinliğin amacının Adana'ya farklı ülkelerden gelerek eğitim gören misafir öğrencileri yerli halkla bir araya getirip kaynaşmalarını ve kendi kültürlerini tanıtmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Somali uyruklu 21 yaşındaki Jamaal Abdi, halkın etkinliğe ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Onlar farklı kültürlerle tanışma imkanı bulduğu için mutlu oluyor. Bizler de kendi kültürümüzü tanıtma fırsatı bulduğumuz için mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Aynı bölümde eğitim gören Suriyeli öğrencilerden 24 yaşındaki Muhammed Derviş ve 22 yaşındaki Aya Lazkani ise savaş nedeniyle farklı kültürdeki insanların ülkelerini ziyaret edemediğini, burada Suriye ile ilgili kültürel bilgiler aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

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