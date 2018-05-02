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11. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'te eğitim gören 107 ülkeden yabancı öğrenci, etkinlikte ülkelerine ait kültürel değerleri tanıttı - GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür: - "Öğrencilerimiz çok mutlular. Gaziantep'te huzur ve barış içerisinde yaşadıklarını yüzlerinden okuyabiliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Üniversitesince (GAÜN) "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması" düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ile Gaziantep Yeni Doğu Öğrenci Derneği iş birliğiyle GAÜN yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, 107 ülkeden yabancı öğrenci, ülkelerini tanıtıcı yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar açtı.

Ülkelerinin yerel kıyafetini giyen öğrenciler, stantlarını ziyaret edenlere ülkeleri hakkında bilgi verdi, yöresel lezzetler ikram etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din, dil ve kültür ayrımı yapmadan öğrencilere ev sahipliği yaptıkları söyledi.

Öğrencilerin huzur içerisinde Gaziantep'te eğitimleri sürdürdüklerini vurgulayan Gür, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimizin kendi kültürlerini Gaziantep'te öğrendikleriyle birlikte tanıtmasına bir fırsat verdik. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bahar şenliklerimizin başlangıcında böyle güzel bir festivalle renk katmak istedik. Öğrencilerimiz çok mutlular. Gaziantep'te huzur ve barış içerisinde yaşadıklarını yüzlerinden okuyabiliyoruz. Gönül istiyor ki Gaziantep'te ve Türkiye'de çok daha fazla uluslararası öğrencilerimiz olsun. Türkiye'nin aynı zamanda huzurun ve barışın ülkesi olduğunu herkes görsün."

Etkinlik, öğrencilerin çeşitli dans gösterisi ve şiir etkinliği ile devam etti.

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