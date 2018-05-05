İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Dünya 5'ten Büyüktür" sözüne ilişkin, "Dünya 5'ten büyüktür demek, hepimizin kardeş olduğunu, ırkımız, dilimiz, düşüncemiz, görüşümüz ne olursa olsun etnik kimliğimiz ne olursa olsun bizim kardeş olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dünyaya da şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Dünya 5'ten Büyüktür" sloganıyla düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşti. Burada konuşan Kan, eskiye nazaran özellikle Türkiye'de yaşayan gençlerin artık sorumluklarının çok büyük olduğunu belirterek, eskiden Türkiye'ye gelen gençlerle ülkelerine döndükten sonra irtibat kurmalarının kolay olmadığını söyledi. Artık Türkiye'ye gelen gençlerle ülkelerine döndükten sonrada görüşebildiklerini dile getiren Kan, "Ülkelerine döndükten sonra onlar birer Türkiye elçisi olarak da orada bulunmuş oluyor. Şu anda stantlarda misafirlerini ağırlayan gençlerin aslında sorumlulukları daha fazla. Çünkü bu sene 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyoruz." diye konuştu.

- "Dostluğun, kardeşliğin karşısında bütün kötülükler kaybolur" Kan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya 5'ten büyüktür demek, hepimizin kardeş olduğunu, ırkımız, dilimiz, düşüncemiz, görüşümüz ne olursa olsun etnik kimliğimiz ne olursa olsun bizim kardeş olduğumuzu bize hatırlatıyor. Dünyaya da şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Artık biz eski dünya düzenini istemiyoruz. Biz hepimiz kardeşiz ve kardeşler olarak el ele verdiğimizde kimse bize karşı duramaz. Dostluğun, kardeşliğin karşısında bütün kötülükler kaybolur ve kötüler kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'nin başında şu anda dünyanın asırlardır görmediği bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Onun vesilesiyle biz hem Türkiye'nin güçlendiğini görüyoruz hem bizden önceki nesillerin ve benim neslimin de yaşamış olduğu ayrımcılıklarını ortadan kalkmış olduğunu görüyoruz. Biz şu anda güçlü bir Türkiye'yle kardeşinin yardımına koşan bir Türkiye'yle dünyada mevcut düzene 'dur' diyen bir Türkiye'yle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."

Arakanlı Müslümanların canlarının yandığında tüm Türkiye'nin de canının yandığını aktaran Kan, dünyanın gerçekten 5'ten büyük olduğunu vurguladı. Kan, Filistin'deki insanlara eziyet edildiğinde herkesin bağrının yandığını kaydederek, "Onun için belki de ismini bilmediğimiz bazı ülkelerde kardeşlerimiz zulüm gördüğünde bizim de canımız yanıyor. Onlar için bizim birlik beraberlik içerisinde olmamız kardeşliğimizi unutmamamız lazım. Hepimiz bir milletiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son olarak 24 Haziran'da Türkiye'nin şahlanma döneminde bizler için bütün bu ülkede emek verenler ve dünya mazlumları için dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı. - "Esenler açısından anlamı farklı" Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonun Esenler açısından çok farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Esenler'in İstanbul'un merkezinde olmasına rağmen sosyolojik olarak kenarda kalmış bir ilçe olduğunu ifade eden Göksu, "Bundan dolayı uluslararası yüzleri bu meydanlarda Esenler'deki kardeşlerimizin görüyor olması ve yeryüzünde insanlığın her rengiyle, görüntüsüyle sadece Allah'ın bizleri kardeş ilan etmesinden dolayı kardeş olduğumuzu ve kardeşliğimizi hatırlaması açısından çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, Belediye olarak bu organizasyona katkı vermeyi çok önemsediklerini aktararak, şöyle konuştu: "Önümüzdeki yıllarda da katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun ülkemiz için aslında ne anlama geldiğini 15 Temmuz bize çok iyi öğretti. Baktığımızda bu topraklardan çıktığını zannettiğimiz bir terör grubunun dünyanın değişik yerlerinde tarihine ihanet ederek dünyanın değişik yerlerine yayılarak ülkemizi nasıl da ispiyonladığını ve ülkemiz üzerinde ne kadarda alçakça bir oyun kurduğunu 15 Temmuz'da çok rahat gördük. Gerçekten 15 Temmuz'da gördüğümüz ihanet bu tip organizasyonların milli, kendi toprağının değerlerine sahip olan, kendi ruhuna sahip olan organizasyonların yüceltilmesi gerektiğini bir kez daha bize göstermiş oldu. Bu açıdan destek olan herkese teşekkür ediyorum." - "Amaçlarımızdan biri de halkla kaynaşmak" UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da amaçlarının Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencileri gündeme getirmek olduğunu belirterek, burada bulunan öğrencilerin tamamının üniversite eğitimi alan öğrenciler olduğunu ve bu program için yurt dışından herhangi bir öğrenci gelmediğini söyledi.