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"11. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Konya'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca düzenlenen etkinlikte kentte eğitim gören 95 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci bir araya geldi

Konya'da "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğince, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte kentte eğitim gören 95 ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci bir araya geldi.

Bu yıl "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Farklı ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada, Konya'nın Anadolu’nun kalbinde hoşgörünün, bilimin, ilmin merkezlerinden olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana’nın da ilmi yolculuğunun sonunda kente geldiğini hatırlatan Altay, "Bugün Konya, 95 ülkeden 4 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimizin burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Konya Meydanı, hakikaten çok güzel, çok renkli. Bütün Konya’yı bugün ve yarın Kılıçarslan Şehir Meydanı'na bekliyoruz." diye konuştu.

Altay, dünyanın, dostluk köprülerinin güçlenmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Dünya şu anda güçlüler ve güçsüzler, zenginler ve fakirler olarak ayrılmış durumda. Buna itiraz eden bir liderimiz var. Bugün de bu sloganı kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

- Öğrenciler, kültürlerini tanıttı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de Konya’nın 800 yıldır eğitimin, ilmin ve bilimin merkezi olduğunu söyledi.

UDEF Başkan Yardımcısı Ali Arıkmert de hem dernek üyelerine organizasyon kabiliyeti kazandırmak hem de Konyalıları, şehirlerindeki uluslararası öğrencilerin varlığından haberdar etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kazak öğrenci Uatxan Eltay, "Dombra" şarkısını seslendirirken Ahıska Türkü, Çeçen ve Azerbaycanlı öğrencilerin oluşturduğu karma grup, Kafkas dans gösterileri sundu.

Protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin kültürlerini tanıtmak için kurdukları stantları gezerek bilgi aldı.

Öğrenciler, iki gün sürecek etkinlik boyunca ülkelerine ait kültürel eşya, yöresel halk oyunları ve mutfaklarını Konyalılara tanıtma imkanı bulacak.

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