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11 yaşında müzikteki başarısıyla adından söz ettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde eğitim gören 11 yaşındaki Elif Eroğlu, tam zamanlı eğitime başladığı ilk yıl üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu - Elif Eroğlu: - "Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum" - Konservatuvar Müdürü Ganiyev: - "Elif, çocukluğundan böyle başlayınca inşallah umudumuz daha da büyük sahnelerde yer alacak. Uluslararası yarışmalarda başarısına, yurt dışında eğitimine devam edecek"

ÖMER FANSA - Adana'da yaşayan 11 yaşındaki Elif Eroğlu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde tam zamanlı eğitime başladığı ilk yıl katıldığı üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu.

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkı ile giren Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı.

Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu.

Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarında sürdürüyor.

- "Mutluluk verici bir heyecan"

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum."

Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziği erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor." diye konuştu.

- "Daha da büyük sahnelerde yer alacak"

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Toğrul Ganiyev de Eroğlu'nun birincilikler aldığı yarışmaların prestijli, yetenekli çocukların katıldığı önemli yarışmalar olduğunu aktardı. Elif'in en başarılı öğrencilerinden olduğunu ifade eden Ganiyev, şunları söyledi:

"Bütün çocuklar birbirinden yetenekli, Elif onların içinde çok yetenekli, parlayan bir yıldız olacak. Şu anda yeni yarışmalardan döndü. Aldığı ödüller sayısı çok fazla. Elif, çocukluğundan böyle başlayınca inşallah umudumuz daha da büyük sahnelerde yer alacak. Uluslararası yarışmalarda başarısına, yurt dışında eğitimine devam edecek." dedi.

Küçük Elif'in annesi Deniz Eroğlu ise kızının aşina olması için hamilelik döneminden itibaren müzik dinlettiğini doğduktan sonra da evde elinden geldiğince hep klasik müzik dinletmeye çalıştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Elif Eroğlu Müzik

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