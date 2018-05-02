11 yaşında müzikteki başarısıyla adından söz ettiriyor

ÖMER FANSA - Adana'da yaşayan 11 yaşındaki Elif Eroğlu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde tam zamanlı eğitime başladığı ilk yıl katıldığı üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu. Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkı ile giren Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı. Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışmasında birinci oldu. Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Eroğlu, çalışmalarını ÇÜ Konservatuvarında sürdürüyor. - "Mutluluk verici bir heyecan" Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kalkar kalkmaz çalışmaya başladığını, küçük alıştırmalarla ellerini ısıttığı çalışmalarını okulda ve evde de gün içinde devam ettirdiğini belirtti. Müziği çok sevdiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum." Müzikle ilgilenmek isteyen yaşıtlarının mümkün olduğunca müziğe erken başlamalarını öneren Eroğlu, "Müziğe, bir enstrümana sadece bir hobi olarak değil hayatlarını değiştirecek bir iş olarak bakmalarını istiyorum. Müziği erken yaşta başlamak her zaman daha avantajlı oluyor. Müziğe başladıklarında hep yoğun çalışmalarını isterim çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor." diye konuştu. - "Daha da büyük sahnelerde yer alacak" ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Toğrul Ganiyev de Eroğlu'nun birincilikler aldığı yarışmaların prestijli, yetenekli çocukların katıldığı önemli yarışmalar olduğunu aktardı. Elif'in en başarılı öğrencilerinden olduğunu ifade eden Ganiyev, şunları söyledi: