11 yaşındaki Berrak son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)

ŞİLE'DE boğularak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Berrak Subaşı son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü amcası ve kuzeniyle Şile Ağva'da bulunan bir plaja giden 11 yaşındaki Berrak Subaşı deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Berrak'ın cenazesi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Berrak'ın cenazesi Samandıra Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Berrak'ın cenazesi Samandıra merkez mezarlığında toprağa verildi.

