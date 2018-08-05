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11 YAŞINDAKİ BERRAK'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

  *DENİZ ALTINDA DALGIÇLARLA, KAYALIKLARDA DRONE'LA ARANIYOR  * Berrak Subaşı'nın dedesi,  "Yardım bekliyoruz.

*DENİZ ALTINDA DALGIÇLARLA, KAYALIKLARDA DRONE'LA ARANIYOR

* Berrak Subaşı'nın dedesi,

"Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun"

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

DEDE: YARDIM BEKLİYORUZ
Acılı Berrak Subaşı'nın dedesi sadece üstten bir arama olduğunu belirterek, "Yardım bekliyoruz. Sadece dolanıyorlar, acılıyız. 200 kişiye yakın insanım var burada, Kars'tan gelmişler. Bize devlet yardımcı olsun" dedi. Subaşı'nın başka bi yakını da "Hiç kimse hiç bir zaman bir ölüye sevinmez. Biz şimdi ölümüzü bulsak sevineceğiz" ifadelerini kullandı.

DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Öte yandan sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında, ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde de drone'la arama çalışmaları da başlattı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Arama çalışmaları
-Yakınlarının görüntüsü
-Dedenin konuşması( mavi kareli gömlekli)
-Yakınlarının konuşması
-Genel v detaylar

05.08.2018 -14.14 Haber Kodu : 180805071

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