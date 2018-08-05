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11 YAŞINDAKİ BERRAK'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- İSTANBUL DHA Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.  Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- İSTANBUL DHA
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Olay dün Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilmişti. Denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Berrak'ın ailesinin endişeyi bekleyişi ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Arama çalışmaları
-Yakınlarının görüntüsü
-Detaylar

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