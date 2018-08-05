11 yaşındaki Berrak'ın cenazesi bulundu

Nurcan KIRCALI / İstanbul, (DHA) ŞİLE Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi. Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.
(FOTOĞRAFLI)
Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Kelebekler Vadisi'nde ölümle oyun! Turistler 'Kadın nerede ölmüş' deyip fotoğraf çektiriyorlar
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum