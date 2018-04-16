11 yaşındaki ressam 40 eserle sergi açtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 yaşından beri resim çizen ortaokul öğrencisi, son bir yılda çizdiği resimleri sergiyle görücüye çıkardı.

Küçük yaşına rağmen büyük ressamlara taş çıkartacak resimler çizen ve 3 yaşında resim çizmeye başlayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Rana Kuru, ilk resim sergisini açtı. Karma resimlerden oluşan Kuru’nun tuvaline yansıttığı 40 eser, Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ve velilerin bulunduğu kalabalık eşliğinde açılan sergide Rana’nın yaptığı resimler büyük beğeni topladı.

"Elime kalem aldığım günden beri çok güzel resimler çiziyorum”

6. sınıf öğrencisi Rana Kuru, 3 yaşından beri resim çizdiğini söyledi. Kuru, "Anasınıfında öğrenim görürken çok hırçınmışım o yüzden annem elime kalemleri vermiş. Elime kalem aldığım günden beri çok güzel resimler çiziyorum ve resim yapma alışkanlığına devam ediyorum. Resim çizerken adeta olayı yaşıyorum. Resim çizmek gerçekten eğlenceli herkese tavsiye ederim” dedi.

Yaşıtlarının bilgisayar yerine resim çizmeye yoğunlaşmasının daha iyi ve sağlıklı olacağını hatırlatan 6. sınıf öğrencisi Kuru, "Bence herkes hayatında bir defada olsa resim çizmeli. Ben resimler yaparak gelecekteki hayal tablosunu oluşturdum. Sınıfta en güzel resim çizen benim ve bence çok eğlenceli bir duygu" diye konuştu.