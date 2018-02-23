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11 yıldır aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 21:30 | Son Güncelleme

11 yıldır aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı

Muğla'da 11 yıl önce cezaevinden firar eden ve çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 11 yıl önce Muğla'nın Ortaca ilçesindeki cezaevinden firar eden ve hakkında farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan E'yi (31) yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Hasan E. gözaltına alındı.

Hasan E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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