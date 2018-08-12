HABER

1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

MANİSA'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.

1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.
Fotoğraf ve video çekimleri için sıklıkla kullanılan drone bu kez evlenme teklifi için kullanıldı. Manisa Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık memuru İbrahim Kandemir, 2 yıldır sevgili olduğu bankacı Özge Şenel'e doğum gününde, iş arkadaşlarının da yardımıyla Spil Milli Parkı'nın 1110 rakımlı seyir terasında, sürpriz evlenme teklifi yaptı. Seyir Tepesi'ne doğum gününü kutlamak için gelen Şenel, ilk şaşkınlığını yol kenarındaki ağaçlara yerleştirilen İbrahim Kandemir ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görünce yaşadı. Burada kurulan özel masada İbrahim Kandemir'in doğum gününü kutlamasını bekleyen Şenel, kendisine uzatılan kalp şeklindeki hediye paketinin içinde 'Benimle her gün yeniden doğmaya var mısın?' notuyla karşılaşınca şaşkınlığı ve heyecanı daha da arttı. Bu sırada arkadaşlarının drone ile yanlarına indirdiği yüzüğü ipini keserek, alan Kandemir, kız arkadaşının önünde diz çöküp, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Doğum günü kutlaması beklerken, sürpriz evlenme telifiyle karşılaşan Şenel, duygulanıp, sevinç gözyaşı döktü. Şenel, teklifi 'Evet' diyerek, kabul etti. Kandemir, bunun üzerine elindeki tektaşı arkadaşlarının alkışları arasında Şenel'in parmağına taktı.
İbrahim Kandemir, 2 yıldır birlikte olduğu Özge Şenel'e yıllar boyu hatırlayacağı evlenme teklifi yapmak istediğini belirterek, "Arkadaşlarımın yardımıyla hazırladığım bir organizasyonla ve drone eşliğinde kendisine evlenme teklif ettim" dedi.

FOTOĞRAFLI

1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi1100 metre yükseklikte drone ile evlenme teklifi

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Konya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zamKonya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zam
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde (2)Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'nde (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun evlendi

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.